Leyes de accidentes automovilísticos en California

Comparte











1 Share

Es importante considerar las diversas leyes de California respecto a los accidentes de tránsito y la presentación de demandas. Brad Nakase es un ex abogado defensor de seguros que protege a sus clientes como un abogado de lesiones personales de Chula Vista actualmente. Encontraras al abogado Brad Nakase como tu mejor abogado de accidentes de coche en Chula Vista para protegerte. Brad Nakase es un abogado laboral de Chula Vista, California, que representa a los empleados en una demanda.

Demandas contra seguros. California posee un sistema de “culpa” en las demandas contra seguros. Esto significa que el seguro de la otra parte proporcionará una indemnización solo si la otra parte tuvo alguna culpa en el incidente.

California es una jurisdicción de “negligencia comparativa pura”, en donde la indemnización obtenida a través de un acuerdo o una demanda puede ser afectada por el porcentaje de culpa de la otra parte en el incidente. Por ejemplo, si se determina que la otra parte tuvo un 70% de la culpa, será responsable por 70% de la indemnización.

Estatuto de limitaciones. Si busca ser indemnizado por daños y perjuicios mediante una demanda, es importante considerar que existen estatutos de limitaciones estrictos según el tipo de demanda. Desde la fecha del accidente, usted tendrá 2 años para presentar demandas por lesiones personales y 3 años para presentar demandas por daños a la propiedad. Si el accidente involucró a una agencia gubernamental, tal como un conductor de servicio postal, tendrá 6 meses.

Límites de compensación. En general, no existen límites en la indemnización para la mayoría de los conductores. Los límites solo se consideran si usted es un conductor sin seguro o si en ese momento conducía bajo la influencia del alcohol de ese momento. En estos casos, la persona lesionada no puede intentar obtener indemnización por daños y perjuicios no económicos, es decir, cualquier daño que no sea cuantificable por un valor establecido. Esto incluye dolor, sufrimiento, inconvenientes y desfiguración permanente.

We Help English Speakers: When you’re in San Diego California, and need the best business law attorneys, please contact us. We also help employees as their San Diego labor lawyers.

Un abogado puede ocuparse de las relaciones con la compañía de seguros

Además de las lesiones, una de las partes más difíciles de estar involucrado en un accidente de tráfico puede ser lidiar con la compañía de seguros. Hay cosas que debe hacer, cosas que no debe hacer, y consejos, sugerencias y recomendaciones que llegarán de todos lados. Si bien toda esta información es verdadera en gran medida, tratar con la compañía de seguros después de un accidente de carro puede reducirse en algunos consejos básicos. Los mejores abogados para accidentes de carro en San Diego podrán asesorarlo sobre lo siguiente:

Ponerse en contacto con la aseguradora. En primer lugar, es importante saber con quién necesita hablar. Cuando usted es el culpable, es importante notificar a su compañía aseguradora de inmediato. Si usted es víctima de la negligencia de otra persona, puede ponerse en contacto con la compañía de seguros del otro conductor o esperar a que sean ellos quien lo contacten. Si estos no lo contactan en un período de tiempo razonable, generalmente un par de días, es mejor contactarlos usted mismo.

Conocer sus derechos. El proceso de seguro puede ser complicado y confuso para quienes no están familiarizados con esta industria. Por lo tanto, debe asegurarse de conocer y entender sus derechos. Si usted está en contacto con su compañía de seguros, esta podría exigirle que presente una declaración grabada.

Esta declaración se utilizará para determinar quién es el culpable y lo que podría adeudar. Cuando se ponga en contacto con la compañía aseguradora del otro conductor, usted no está obligado a proporcionar una declaración grabada y en ningún caso debe ofrecer una. Cualquier cosa que diga podría usarse en tu contra.