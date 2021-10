Comparte











Qué tan mala es la recuperación de la rinoplastia?» Esta es una de las preguntas más comunes que hacen los pacientes cuando visitan nuestras oficinas Barcelona en Rinoplastia Barcelona, para una consulta de cirugía de nariz. Como todos los aspectos de la cirugía estética, tener expectativas realistas sobre la recuperación es increíblemente importante. La comprensión de lo que puede encontrar después de su procedimiento, así como lo que puede hacer para facilitar una recuperación suave y un resultado hermoso, asegura que su experiencia es gratificante desde nuestra primera reunión a sus resultados finales.

Qué esperar después de la rinoplastia

¿Cuánto dura la recuperación de la rinoplastia?

La nariz de cada paciente es única y también lo es su recuperación de la rinoplastia. La cantidad de tiempo que se necesita para sanar de su procedimiento y ver sus resultados finales puede ser influenciado por muchos factores diferentes, incluyendo:

Su estado de salud general

Su edad

El grosor de su piel

La tendencia de su cuerpo a la hinchazón o a los hematomas

La técnica quirúrgica utilizada (abierta o cerrada)

Si es su primera rinoplastia o una rinoplastia de revisión

El grado de seguimiento de las instrucciones postoperatorias de su cirujano

Si se somete a otros procedimientos al mismo tiempo que la rinoplastia

La línea de tiempo que se muestra a continuación es una visión general de las etapas de curación de la rinoplastia. El Dr. Barceló le proporcionaráun calendario de recuperación personalizado antes de su cirugía.

Qué esperar inmediatamente después de la cirugía

La rinoplastia se realiza en nuestras instalaciones quirúrgicas bajo anestesia general o local con sedación. Una vez que esté despierto y tenga permiso para salir, le llevará a casa un acompañante de confianza que deberá quedarse con usted durante las primeras 24 a 48 horas en caso de que necesite ayuda. Es probable que se le coloque una férula en el interior de la nariz, en el exterior o en ambos lugares para proteger y apoyar sus nuevas estructuras nasales mientras se curan. Se le recetarán analgésicos para ayudarle a controlar cualquier molestia postoperatoria. Después de la cirugía de rinoplastia es habitual que se produzca hinchazón, hematomas, sangrado, congestión y dolor. Durante la fase inicial del proceso de recuperación no podrá respirar por la nariz, ni llevar gafas ni maquillarse.

Qué esperar en la primera semana

Los primeros días de su recuperación serán los más incómodos y requerirán el mayor descanso. Relájese todo lo que pueda, idealmente con la cabeza apoyada. Aunque ésta suele ser la etapa más difícil de la cicatrización de la rinoplastia, los pacientes suelen sorprenderse gratamente al comprobar que no sienten mucho dolor. Utilice compresas frías para minimizar las molestias y la hinchazón. No se agache ni se suene la nariz. Se le aconsejará que duerma boca arriba con la cabeza elevada y que evite cualquier actividad que pueda poner en peligro su nariz. Como tendrá que respirar por la boca, es posible que el sueño se vea interrumpido y que la boca y la garganta estén muy secas. Siga las instrucciones de su cirujano para limpiar y cuidar sus incisiones. Las férulas se retirarán entre cinco y siete días después de la intervención.

Qué esperar durante las próximas semanas

La hinchazón, los hematomas y las leves molestias persistirán durante las primeras dos semanas después de la intervención. Estos efectos deberían desaparecer después de unas cuatro o seis semanas. La mayoría de nuestros pacientes de Nueva York pueden volver a realizar actividades ligeras, incluido el trabajo, tras una semana completa de descanso en casa. La actividad y el ejercicio extenuantes deben evitarse durante al menos dos semanas, pero lo más probable es que sean de cuatro a seis semanas, después de someterse a la rinoplastia. Deberá seguir durmiendo de espaldas y no podrá llevar gafas de vista o de sol. Es importante tener en cuenta que su nariz, en particular la punta, todavía tiene mucho que curar. Lo que ve en este momento no es su resultado final.

Este periodo intermedio de su recuperación se verá afectado en cierta medida por la técnica quirúrgica que se utilice para su intervención. En una rinoplastia cerrada, el Dr. Barceló colocan las incisiones dentro de las fosas nasales. Esta técnica menos invasiva suele requerir un periodo de recuperación más corto y no deja cicatrices visibles. Sin embargo, puede no ser adecuada para los pacientes que requieren una remodelación extensa de la nariz. En una rinoplastia abierta, el cirujano realiza una incisión en la base de la franja de tejido que separa las fosas nasales (la columela). Se trata de una técnica más invasiva que requiere un periodo de recuperación más largo y deja una pequeña cicatriz en la parte inferior de la nariz. Sin embargo, como permite al cirujano un mayor acceso, suele ser la mejor opción para los pacientes que buscan una mejora más espectacular.