‘Don’t Give Up,’ la nueva canción de Diane Kaufman que trata de salvar vidas en medio de una creciente preocupación por la salud mental

Es posible que muchas personas no lo sepan, pero el suicidio es la segunda causa de muerte entre los ciudadanos de Estados Unidos, en el rango de entre 10 y 34 años. Este es un grave problema de salud pública y la población debería de ser más consiente sobre este problema. Octubre 10 es el día mundial de la salud mental. Un día dedicado a tomar consciencia sobre la salud mental, así como para eliminar el taboo que existe en un tema que afecta a millones de personas cada año.

En un esfuerzo para concientizar a la gente sobre la importancia de la salud mental, la psicóloga infantil de Oregón y fundadora del Arts Medicine for Hope and Healing, Diane Kaufman, lanzo su nueva canción “Don’t Give Up,” con la intención de ayudar a prevenir el suicido. La canción tiene como objetivo el dar apoyo a cualquier persona que, gracias a los problemas provenientes de la salud mental, este considerando suicidarse.

La Dra. Kaufman ha experimentado traumas desde pequeña y ha sufrido de ansiedad y depresión. En su adultez fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad. Mientras estudiaba en el centro médico de Downstate, la Dra. Kaufman trato de suicidarse, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Desde ese momento, la imaginación y la expresión artística han sido la forma en la que ha podido encontrar alivio y consuelo. Su pasión por convertir el trauma en resiliencia fue lo que la ha llevado a escribir libros para niños, como lo son: “Bird That Wants to Fly,” “Missing Mommy” y “Three Objects Spoke To Me.”

“Don’t Give Up” es el más reciente logro que ha tenido la Dra. Kaufman, quien es fundadora y directora del Arts & Healing Resiliency Center, que se encuentra en el Mind Matters P.C., en Oregon. La letra de la canción está basada en un poema que escribió con la intención de alentar a las personas que sufren de problemas mentales, a nunca rendirse, aunque quieran hacerlo, ya que no están solos y que la ayuda está disponible para ellos. La canción fue una colaboración con la cantante y compositora Mia Stegner, así como con el productor Raymiah Jackson.

La Dra. Kaufman desea que “Don’t Give Up” pueda ser escuchada por la mayor cantidad de gente posible, por lo que está abierta a hacer entrevistas y cualquier otro tipo de evento.

Para más información, por favor entrar al siguiente enlace: https://www.artsmedicineforhopeandhealing.com/

O contactar a la Dra. Kaufman a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ArtsHealingResiliency