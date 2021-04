¿Qué hace un quiropráctico?

Comparte











19 de abril 2021.- Con cualquier dolor musculoesquelético, hay un componente articular y un componente muscular. En quiropráctica eixample nos gusta incorporar tanto la terapia muscular como la articular en nuestro tratamiento. Utilizando este enfoque, encontramos que somos capaces de dar un tratamiento efectivo.

¿Qué hace exactamente un quiropráctico según la clínica https://www.quiropracticaeixample.com?

Cuando viene a nuestra clínica para una consulta, el quiropráctico le evalúa continuamente.

Una vez en la sala de tratamiento, le preguntamos «¿Cómo se siente su cuerpo?» y comparamos su respuesta con cómo le hemos visto moverse. A continuación, pondremos a prueba su cuerpo un poco más a fondo haciéndole realizar determinados movimientos en un examen físico. A continuación, obtendremos aún más información palpando (tocando) determinados puntos de su cuerpo para aislar aún más el problema.

Toda esta información que hemos obtenido sobre su cuerpo nos habla de su biomecánica, es decir, de cómo se mueve su cuerpo. Cada estructura del cuerpo está diseñada para funcionar de una manera determinada. Si una parte de tu sistema musculo esquelético está dolorida, suele deberse a una biomecánica defectuosa. Sin embargo, el dolor puede no estar presente.

Entonces, ¿qué hacen los quiroprácticos? El trabajo de un quiropráctico es evaluar y tratar la biomecánica defectuosa. Es un trabajo en el que somos muy buenos.

¿Qué es un «ajuste»?

Una vez que el quiropráctico ha evaluado su biomecánica y sus patrones de movimiento y ha determinado si usted es apto para el tratamiento, el quiropráctico tiene que determinar qué tipo de tratamiento es adecuado para usted y también necesario para corregir su problema. Suponiendo que goce de buena salud y no tenga problemas de salud ósea subyacentes (densidad ósea reducida o ciertos tipos de artritis, por ejemplo), entonces parte de su tratamiento consistirá probablemente en un ajuste quiropráctico. Se trata simplemente de una movilización específica de la articulación, a menudo acompañada de un ruido de «crack».

¿Por qué los quiroprácticos «crujen» las articulaciones?

La vida moderna crea mucho estrés físico en nuestros cuerpos; nos sentamos mucho más de lo que estamos diseñados, en los coches o en el transporte público para ir al trabajo donde nos sentamos durante 8-10 horas al día, a menudo utilizando ordenadores para los que nuestros cuerpos no fueron diseñados, luego volvemos al coche o al transporte público para volver a casa y nos sentamos a comer y a ver la televisión, luego nos vamos a dormir en camas que normalmente no ofrecen mucho apoyo. No es de extrañar que nuestros cuerpos estén doloridos. Los ajustes quiroprácticos abordan las tensiones y los problemas que sufre nuestro cuerpo. Esto se hace a través de un número de diferentes medios.

¿Qué tipo de terapias utilizan los quiroprácticos?

Los tratamientos quiroprácticos tradicionales consistían únicamente en ajustes de la columna vertebral, mientras que los quiroprácticos modernos aprenden una amplia variedad de terapias y técnicas. Además de evaluar y tratar la columna vertebral, también evaluamos y tratamos las articulaciones periféricas, como los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, las rodillas y los tobillos.

Al adaptar un plan de tratamiento específico para satisfacer sus necesidades, nuestros quiroprácticos pueden utilizar una serie de técnicas además de los ajustes y movilizaciones de las articulaciones, incluyendo (pero sin limitarse a) estiramientos, fortalecimiento, rehabilitación, modalidades de electroterapia, apoyo nutricional, liberaciones musculares específicas y tracción.

Al abordar los problemas musculoesqueléticos a través de una serie de modalidades, aquí en quiropráctica eixample somos capaces de utilizar una amplia variedad de modalidades terapéuticas para atender a sus necesidades individuales.

Esperamos que esta información haya ayudado a responder a la pregunta «¿Qué hace un quiropráctico en una visita?», pero si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con una de nuestra clínica en Barcelona.

