4 beneficios inesperados de la rinoplastia

Rinoplastia barcelona

La mayoría de la gente ya sabe que aquí en Los Ángeles, los procedimientos de rinoplastia son un elemento básico de la cirugía estética. Y la misma gente probablemente puede rattle de los beneficios de un trabajo de la nariz: te ves mejor, más simétrica, más proporcional, y así sucesivamente. Pero como cirujano estético facial de Los Ángeles, he observado con el tiempo que algunos de los beneficios más significativos de la rinoplastia a menudo se desconocen y no se mencionan. A continuación, un resumen de las cuatro cosas más importantes que todo el mundo debería saber sobre la rinoplastia.

1. Puede respirar mejor

Tiene sentido, ¿verdad? La rinoplastia puede centrarse principalmente en las estructuras externas de la nariz, pero a menudo también hay mejoras internas. Una de las más populares es la corrección de un tabique desviado, lo que permite abrir una vía respiratoria clara y restaurar la simetría de la respiración. Esta cirugía del tabique, o septoplastia, es un beneficio bienvenido al someterse a una operación de nariz, y una gran manera de ocuparse de dos problemas a la vez.

2. Puede dormir mejor

La mejora de la respiración viene acompañada de un mejor descanso. Un tabique desviado puede ser una condición enloquecedora y dolorosa, especialmente cuando conduce a hemorragias nasales, dolores de cabeza y ronquidos. No es raro que las personas que sufren desviaciones extremas se despierten con frecuencia por la noche e incluso experimenten apnea obstructiva del sueño, lo que puede hacer que se sientan cansados y deprimidos todo el día. Una rinoplastia puede corregir este problema junto con sus beneficios estéticos.

3. Puede sentirse mejor

Esto puede parecer obvio, pero muy poca gente realmente discutir el beneficio tangible para corregir una nariz desproporcionada. Mis pacientes a menudo me dicen que experimentan la vida de manera diferente después de una rinoplastia, sintiéndose más seguros y contentos que antes. No subestime el poder de estos sentimientos positivos: la felicidad general está asociada a casi todos los beneficios para la salud que tenemos, como una vida más larga, una presión arterial más baja, etc. Sentirse bien es, literalmente, bueno para ti.

4. Puedes parecer más joven

Mejor, seguro, pero ¿más joven? Extraño pero cierto: un estudio reciente ha descubierto que los pacientes que se someten a rinoplastias parecen realmente más jóvenes, además de más atractivos. Los investigadores de la Universidad de Toronto diseñaron el estudio:

Durante el estudio, 50 personas adivinaron la edad de 53 pacientes que se habían sometido a una rinoplastia en las fotos del antes y el después. La edad de los pacientes oscilaba entre los 15 y los 61 años, y aproximadamente tres cuartas partes eran mujeres.

Los pacientes a los que se les redujo o eliminó la joroba experimentaron el mayor efecto antienvejecimiento. Entre estos pacientes, la reducción de la edad percibida fue de 1,6 años más joven después de la cirugía, en comparación con 1,1 años para los pacientes que no tenían joroba antes de la cirugía. Los que tenían la punta caída también experimentaron un mayor beneficio en la reducción de la edad.

Los investigadores informaron de que el hecho de que el paciente fuera mayor o menor en el momento de la operación no era un factor tan importante.

«Los pacientes de más edad tendían a disfrutar de un mayor grado de rejuvenecimiento», escriben los autores. Pero las diferencias entre la reducción de la edad en los pacientes mayores frente a los más jóvenes no fueron estadísticamente significativas.

Los beneficios se multiplican