Cirugía de nariz

17 de febrero 2021.- Hay cinco tipos de tratamientos de la nariz que ofrecemos aquí en la Clínica rinoplastia barcelona. Entre ellos se encuentran cuatro procedimientos quirúrgicos -rinoplastia cerrada, rinoplastia abierta, septo-rinoplastia y cirugía de la punta de la nariz- además de la rinoplastia rápida y temporal no quirúrgica. El tipo de cirugía que se realice dependerá del resultado deseado por el paciente. A continuación los veremos con más detalle.

Rinoplastia cerrada: es el tipo de operación de nariz más común. No hay cicatrices externas, ya que todas las incisiones se realizan dentro de la nariz. Los tejidos blandos se levantan ligeramente hacia arriba, permitiendo el acceso al hueso y al cartílago. La rinoplastia cerrada conlleva una menor irritación de los tejidos nasales, cicatrices menos detectables, tiempos de operación más cortos y una recuperación más rápida.

Rinoplastia abierta: es una operación de nariz más invasiva que se utiliza ampliamente para los pacientes que necesitan un contorno de nariz más extenso o una reducción de nariz Su cirujano realizará incisiones en la columela, que es la piel que se encuentra entre las fosas nasales, debajo de la nariz. Después de las incisiones, la piel se levanta permitiendo el acceso al interior de la cavidad nasal para que el cirujano realice la remodelación. Una vez finalizada la cirugía, se sutura la columela y se fija la nariz en su lugar con cinta adhesiva y una férula para mantener la nariz en su sitio. La férula mantendrá la nariz en su sitio durante el proceso de curación y normalmente se retirará al cabo de una semana. La rinoplastia abierta es excelente para pacientes con problemas como deformidades genéticas o estructurales, traumatismos en la nariz que requieran injertos y resultados insatisfactorios de una operación de nariz anterior.

Septo-rinoplastia – La septo-rinoplastia se realiza habitualmente para mejorar la forma de respirar por la nariz. Se suele realizar en pacientes que sufren una desviación del tabique. El tabique es el cartílago y el hueso del interior de la nariz que divide las fosas nasales. El cirujano hará una incisión en la mucosa (el revestimiento del interior de la nariz), y la levantará del hueso y el cartílago para eliminar las partes que estén dobladas, poniéndolas en una posición recta que permita una respiración clara. Este procedimiento mejorará la forma de respirar, y la apariencia de su nariz puede ser ajustada también.

Cirugía de la punta de la nariz – La cirugía de la punta de la nariz se realiza para cambiar la forma de la nariz modificando la estructura del cartílago subyacente. La mayoría de las modificaciones se realizan desde el interior de la nariz para minimizar las cicatrices. Su cirujano puede crear la punta perfecta para la estructura de su nariz. Las condiciones típicas incluyen una punta de nariz grande o torcida, fosas nasales acampanadas o una punta en forma de gancho.

Rinoplastia no quirúrgica: es otra forma muy común de rinoplastia. Es no quirúrgica y no invasiva y consiste en utilizar un relleno inyectable para corregir imperfecciones muy leves. Es una opción muy popular para los clientes que necesitan cambios mínimos en la forma de su nariz. Tenga en cuenta que, con el tiempo, el relleno comenzará a disolverse y es posible que necesite más tratamientos.