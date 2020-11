Reconoce IMSS labor de TAODS

Comparte











6 Shares

*Dan más de 6 millones de atenciones al año en promedio

Redacción

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció la labor de los mil 586 Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), a quienes definió como el rostro humano del Instituto y que en lo que va del año han brindado 6 millones 373 mil 33 gestiones en apoyo a la derechohabiencia, atendiendo quejas, recibiendo reconocimientos y sugerencias.

En la ceremonia conmemorativa de las y los TAOD que se llevó a cabo en el Teatro Juan Moisés Calleja del IMSS, el titular del Seguro Social anunció que ha planteado una restructuración y modernización interna para implementar un servicio profesional de carrera, en donde para ser Coordinadora de Atención a Quejas y Orientación, se cuente al menos con cinco años y experiencia como TAOD.

Además, se establecerán procesos de mejora continua y evaluación de calidad homologados en los Módulos de Atención de las Oficinas de Representación del IMSS en los estados y en la Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Con ello, se pretende “mejorar los procesos para reducir el tiempo de espera de una respuesta o la realización de un trámite”, enfatizó.

Zoé Robledo precisó que las TAOD durante la emergencia sanitaria por COVID-19 “han atendido 461 mil peticiones relacionadas con la pandemia, ya sea de manera presencial, por redes sociales correo electrónico o por teléfono”.

A su vez, el director Jurídico del IMSS, Antonio Pérez Fonticoba, comentó que las TAOD desempeñan tareas fundamentales, pues además de atenderlos con empatía y respeto, incluso en esta etapa de emergencia sanitaria, gestionan la resolución de sus inconformidades.

Son parte esencial de la mejora de la satisfacción de la ciudadanía y la transformación del Instituto, añadió.

Por ello, dijo “hemos sumado esfuerzos para lograr que en estos 43 años, el personal TAOD sea reconocido por el gran profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio”.

En su oportunidad, la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente, Gabriela Paredes Orozco, reconoció que la labor de las y los TAOD durante esta pandemia ha sido fundamental y plausible, pues sus acciones han permitido mantener en contacto a los pacientes con sus familias “llevando con esto, esperanza”.

Señaló que este personal es seleccionado para mostrar el lado más humano del Seguro Social, con el reto de consolidar la excelencia en las gestiones; técnicas y técnicos deben ser “esa figura que el derechohabiente identifique como personas garantes de que sus necesidades serán atendidas en el IMSS. No es casualidad que los módulos se encuentren en la entrada de hospitales y clínicas médicas”.

En su intervención, la TAOD Madai Sámano Nieves, destacó que en la conmemoración de este día, refrendan el compromiso con su labor, que invariablemente se acompaña de empatía, colaboración, unión y fuerza, para brindar siempre la mejor atención a los derechohabientes, con el rostro cálido, en los momentos que más necesitan apoyo.

Subrayó que este año no ha sido fácil por la pandemia de COVID-19, principalmente por el apoyo que se ha brindado a los familiares de pacientes hospitalizados por esta enfermedad, momentos en los que se experimentan distintas sensaciones y emociones, donde las TAOD están de pie y con la mano en alto.

En la ceremonia, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, entregó un reconocimiento a la señora Emma Isabel Medina Ruíz, hija del Profesor José Humberto Medina Ortiz, impulsor de esta figura institucional que inició en 1977 con 200 Técnicos en Orientación e Información (TOI).

También se entregaron reconocimientos por 25 años de servicio como TAOD a: Erika Alejandra Cruz Cerda, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 29; Teresa Pérez Domínguez, Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 191; Ana Lilia García Iturbide, UMF No. 33; Luz María González Aguilar, UMF No. 36; Elvia Ramos Jacques, Clínica de Mama Tláhuac; Martha Patricia Ríos Ruiz, UMF No. 96; Mónica Rodríguez Luviano, HGZ/MF No. 29; Concepción Sánchez Valdés, HGR 220; y, Sandra García Vázquez, UMAE Hospital Cardiología CMN Siglo XXI.