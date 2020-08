Profesional sin fines de lucro del año 2020: Avi Kerendian

Comparte













Cuando miramos alrededor de nuestro mundo, vemos el trabajo increíble de innumerables personas que buscan hacer una diferencia, ya sea proporcionando educación, salvando el medio ambiente, alimentando a los pobres, etc., y simplemente estamos llenos de asombro. Claramente hay muchos con talento, ingenio y una pasión ardiente dedicados a mejorar el medio ambiente que los rodea. A las personas más celosas, trabajadoras y desinteresadas, las felicitamos y agradecemos por su apasionada dedicación a las causas sin fines de lucro que tanto les importan.

Este año, como pequeño agradecimiento a nuestros lectores, elegimos a una persona para ser reconocida como profesional sin fines de lucro a la que deseamos felicitar: Avi Kerendian.

Avi Kerendian es un colaborador en serie sin fines de lucro y un feroz defensor de garantizar los derechos de salud global para las personas de comunidades desatendidas. Su liderazgo dedicado de una asociación sólida y diversa de voluntarios se atribuye a su capacidad para reunir las fortalezas de un conjunto diverso de antecedentes e involucrar a otros para influir en el impacto máximo dentro del espacio de soluciones de atención médica.

Durante más de tres años, Avi ha estado defendiendo la equidad en el acceso a la atención médica y allanando un nuevo camino para apoyar a las personas de comunidades desatendidas que buscan su derecho a la salud pública. Después de graduarse con una doble licenciatura en español y biología de la Universidad de Nueva York, Avi navegó con éxito el panorama sin fines de lucro al cofundar GGHTx, una organización comunitaria no gubernamental activa en cinco países. Bajo el liderazgo de Avi, GGHTx ha ayudado a brindar apoyo y asistencia médica y dental de emergencia a más de 10,000 mujeres y niños indígenas, en casi 40 aldeas, con Avi coordinando todos los detalles logísticos, desde la orientación de los voluntarios hasta la instalación de centros médicos con socios locales.

Aprovechando sus contactos en el mundo de la salud, Avi se había ido Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, NY donde trabajaba como asistente de investigación del cáncer para lanzar GGHTx, con la ayuda de su socio, el Dr. Arash Hakhamian.

En el entorno actual con coronavirus y restricciones de viaje, el poderoso dúo ha trabajado el doble de duro para mantenerse al día con la demanda insatisfecha en el cambio de vidas. Juntos, con la ayuda de innumerables voluntarios y personal de apoyo, han iniciado una iniciativa de telesalud patrocinada por Dentulu para proporcionar decenas de miles de cámaras intraorales gratuitas en pueblos desatendidos que brindarán apoyo inmediato a la salud mundial a través de medios de telesalud.

Esta iniciativa de GGHTx, que está configurada para conectar a los voluntarios clínicos en los centros de atención en América Latina y Uganda con los médicos en los centros de atención médica en los Estados Unidos, está ayudando a los profesionales médicos a colaborar de forma remota en los planes de examen, diagnóstico y atención de procedimientos que se encuentran en los mejores interés de los pacientes implicados. La cámara intraoral, producida por Dentulu, actúa como una herramienta educativa para que los pacientes puedan ofrecer una «vista del dentista» de su boca. Estas cámaras orales aprobadas por la FDA brindan una forma rápida e informativa para que los médicos observen los dientes, las encías y otras estructuras bucales de los pacientes que pueden ayudar a mejorar la salud bucal.

Sin sorpresa, el Dentulu and GGHTx ya está teniendo éxito dentro de su plataforma de telesalud, habiendo ayudado en el apoyo de 1,000 mujeres y niños, todos los cuales no habrían sido tratados si no fuera por la implementación de dicho acuerdo de telesalud. Estos pacientes están viendo cómo sus vidas y su salud han cambiado con una atención integral y exitosa como resultado del liderazgo y la iniciativa de Avi Kerendian.

Avi da crédito a sus propios mentores y profesores por su éxito personal y profesional, pero dice que en el trabajo comunitario “aprendí a dar, no porque tenga mucho; sino más bien porque sé exactamente cómo se siente no tener nada «. Dando forma a su visión, el líder de una organización sin fines de lucro de salud global planea algún día seguir una carrera legal en la que pueda aprovechar las facetas internacionales del derecho para ayudar a influir en un impacto a mayor escala en diferentes comunidades de todo el mundo.