Realiza IECM Conversatorio virtual “Digitalización de campañas políticas: conexión en días de distanciamiento

Comparte













23 de julio 2020.- Con el objetivo de abordan los efectos del Covid-19 desde distintas perspectivas, haciendo énfasis en el desarrollo de los procesos electorales, a partir de la participación de voces expertas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó el Conversatorio 10. “Digitalización de campañas políticas: conexión en días de distanciamiento”.

La Consejera Electoral del IECM, Myriam Alarcón Reyes, señaló que, en este conversatorio virtual, especialistas en materia electoral hablarán de cómo se llevan a cabo los procesos electorales y sus campañas, pues a lo largo del mundo se han realizado procesos electorales de tipo municipal y estatal; sin embargo, los actores políticos han tenido que buscar y cambiar a mecanismos alternativos para poder transitar a las nuevas formas de comunicación.

Asimismo, agregó que en este espacio se podrá discutir y analizar cómo se desarrollan las campañas políticas a través de redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter o Instagram y en consecuencia, cómo van a trabajar los órganos electorales para poder fiscalizarlas y regularlas llegado el momento.

En este sentido, refirió que el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, fue de los primeros en realizar una campaña de manera virtual, lo cual tuvo un impacto diferente; otro caso, dijo, es el de República Dominicana en donde los actos de proselitismo estuvieron marcados por muchas restricciones sanitarias, la mayoría de la propaganda se difundió a través de las redes sociales y en medios de comunicación.

“Las experiencias y análisis que se abordarán en esta mesa serán enriquecedoras para las autoridades electorales, porque esto nos permitirá avanzar hacia nuevas propuestas para la realización de comicios que brinden a la ciudadanía certeza, objetividad, transparencia, publicidad y, sobre todo, equidad en la contienda hacia los actores políticos ante la crisis sanitaria”, puntualizó.

El Director General de Strategia Electoral, Arturo Espinosa Silis, quien participó como comentarista del conversatorio, se cuestionó cuál será la estrategia de las candidatas y los candidatos para convencer a la ciudadanía a que salgan a votar en medio de la pandemia por el COVID-19, en un contexto de descontento hacia la democracia, del papel de los gobernantes y los propios partidos políticos.

Por ello, consideró que este es el momento de ponerse creativos y realizar estrategias para generar participación ciudadana. “La idea es generar un espacio de ideas y puntos de vista sobre cuáles van a ser los retos y nuevas formas de hacer campaña, así como los mecanismos para producir información y hacerla llegar a la ciudadanía”.

La Investigadora Asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, Yanina Welp, aseguró que no debemos de dar por sentado que estos cambios llegaron para quedarse y que todos son atribuibles a la pandemia. Indicó que los niveles de participación en los países que han realizado comicios durante la cuarentena, en algunos casos ha bajado drásticamente, pero en otros ha subido. “En estas elecciones la abstención baja o sube, no sólo debido al miedo, sino en función de lo que está en juego, es decir, si se perciben que son importantes o no para el proceso”.

Al hablar del uso de cómo se ha manejado la pandemia en algunos países de América Latina, consideró que las políticas a través de los medios de comunicación son claves en los gobiernos para afrontar mejor este problema; sin embargo, reconoció que sólo con comunicación no se pueden gestionar los distintos aspectos de la crisis, se pueden infundir niveles de confianza, pero si la crisis comienza a apretar en lo económico, la confianza en el gobierno tiende a caer.

La Profesora de la George Washington University y Consultora Política, Wendy Reyes Chiriboga, expuso que a partir de la pandemia por el COVID-19, la ciudadanía se enfrenta a la hegemonía de un sistema digital que avanza a grandes pasos y que tanto los partidos como las instituciones no se mueven a la misma velocidad para poder reglamentarlos. “El reto más grande en las próximas elecciones no está en cómo acercarse a los votantes en tiempos de distanciamiento, sino cómo hacer para que la audiencia desencantada escuche su mensaje”.

Consideró que los retos para enfrentar los próximos comicios es comprender las necesidades que exige la crisis sanitaria, los partidos en campaña deberán elaborar un plan que le diga a la ciudadanía, con certezas, cómo se va a afrontar esta crisis, cuáles son los planes para la reactivación de la economía y qué se va a hacer con las niñas y niños que no tuvieron acceso a la educación. “Son planteamientos claros y que los partidos deberán tener respuestas concretas, con un mensaje de qué es lo que van a hacer en campaña”.

La Directora de Investigación en la Consultora Zuban Córdoba y Asociados, Ana Paola Zuban, dijo que una de las claves que se deben pensar para abordar las campañas electorales es que los actores políticos generen consensos con la ciudadanía sobre la situación social, económica y educativa que se atraviesa en medio de la pandemia, “pues la ciudadanía ya no permite, ni tiene paciencia ante campañas electorales que sólo plantean cuestiones frívolas o discursos vaciados de contenidos. Necesitarán plantear un nuevo lenguaje político, lo que se conoce como política de proximidad”.

Finalmente, sobre las redes sociales, refirió que “estamos siendo testigos de la reproducción de discursos de odio a través de estos medios que impactan de manera significativa en la opinión pública, que ponen en riesgo valores democráticos como la libertad de expresión. Los discursos de odio en las redes sociales están regulados por empresas privadas como Facebook, YouTube, Twitter o Instagram que deciden por sí mismos cuáles son los contenidos que deben retirar y cuáles no, eso se debe discutir y reglamentar”, apuntó.