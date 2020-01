Irán tendría vínculos con AMLO, según WSJ; él lo niega y desestima su objetividad

Comparte













Después de que una columnista del Wall Street Journal acusara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tener nexos con Irán el presidente lo desmintió.

El presidente mencionó que hace algunos días alguien le comentó que un ‘columnista mexicano’ escribió en el diario estadounidense que el gobierno de Irán tenía vínculos con el de México.

“La verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”, mencionó durante su conferencia mañanera.

En su columna Anastasia O’Grady cita a una fuente de inteligencia confiable que le aseguró que López Obrador mantiene nexos con Irán.

«Una fuente confiable de inteligencia me dijo que Irán se ha estado acercando a México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace 13 meses. Eso se ajusta al patrón de Soleimani y es algo de lo cual hay que preocuparse. El final de la mente maestra terrorista es un mensaje para aquellos en la región que albergan sus redes.» Afirmó la periodista en su artículo.

Según O’Grady Irán también estableció relaciones con Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y El Salvador.

La periodista afirma que el contacto se estableció, entre México e Irán, desde hace 13 meses que López Obrador tomó la presidencia.

“Qué importancia le puedo dar a eso nada. No me quita el tiempo”, dijo el presidente.

Con información de Índigo/Huellas