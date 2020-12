EstefaniaAsesina Critican a presentadora de la 4T por peligrosa receta para abortar

7 de diciembre 2020 (huellas.mx).- Estefanía Veloz, conocida militante de la 4T, quien tiene un empleo como presentadora en un programa del canal público Once TV, se volvió TT después de que miles de personas le reclamaran por un video donde promueve una presunta receta para abortar.

Incluso figuras públicas como Ricardo Salinas Pliego, le recriminaron la forma en la cual promueve esta clase de actos, tildándolos de irresponsables.

@CanalOnceTV, estaba por dormir cuando vi el TT #EstefaniaAsesina, pensé en #ladyEscondeImpuestos, la niña con la que tuve un desacuerdo hace poco y pensé… no puede ser la misma que no me quiso presentar sus impuestos.

Esto del video definitivamente no se vale @EstefaniaVeloz https://t.co/mY2rOO2Qxo

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 7, 2020