Compran iPhone en Sears online, les llega un jugo Boeing

Empleados de la tienda departamental afirmaron que le reembolsarán el dinero del equipo; en los comentarios de la denuncia se reportaron más casos.

Un joven fue víctima de una presunta estafa luego de que compró en línea un iPhone, sin embargo, en lugar de teléfono celular le enviaron un jugo Boing.

El afectado es Salvador Gómez, quien junto con su esposa realizó una compra en la página de Sears, el pasado 27 de agosto, según relató en entrevista referida por Radio Fórmula.

“Era la primera vez que comprábamos ahí. Es más, ni siquiera teníamos la tarjeta de la tienda, pero la solicitamos en línea”, explicó Gómez.

Tras comparar el precio del dispositivo electrónico en otros portales, el joven decidió adquirir el iPhone SE en dicha tienda, por lo que incluso compró dos equipos: un blanco para su esposa y uno rojo para él.

“A la semana de la compra, me metí para ver el estado del pedido y me señalaba que se haría un reembolso por el equipo rojo, pues ya no lo tenían en existencia”, detalló el comprador.

Tal como sucede en estos casos, el dinero del equipo se le rembolsó en pocos días, “el viernes 4 de septiembre, volvimos a ingresar a nuestra cuenta y leímos que el celular blanco llegaba el lunes”, explicó.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación.@Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

Este lunes, alrededor de las 10:30 horas, la empresa de mensajería DHL les entregó a la pareja una caja de cartón que estaba cerrada con sellos de la tienda SEARS.

Sin embargo, en el interior del paquete no había ningún teléfono, sólo se encontraba una caja de jugo Boing, de sabor guayaba, indicó Gómez, quien denunció el hecho en la tienda y en redes sociales

“Después de ver eso, nos comunicamos de inmediato con SEARS; nos contestaron y les contamos el problema. El joven que nos atendió levantó un reporte y nos pidió que mandemos entre ocho y nueve fotos de la caja con el producto a un correo de devoluciones”, explicó.

Empleados de la tienda departamental afirmaron que le reembolsarán el dinero del equipo al joven afectado, en un lapso de cinco a diez días hábiles.

mtmx