Chiapas se calienta

AL COSTO. Por Armando Pasalagua

*Crece ambiente político en Chiapas

*Se empiezan a dibujar candidaturas

*La Presidencia Municipal, platillo fuerte de la contienda

Día a día sube la temperatura política en Chiapas, donde está por concretarse el escenario que conformarán aspirantes y partidos rumbo a las elecciones intermedias de 2021, cuyo atractivo principal será definir en manos de quién quedará la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez para los próximos tres años.

Por lo pronto personajes y partidos se mueven discretamente pero con inmensas ansias por definir sus participación política y sobre todo saber frente a qué contendientes o personas afines seguirán tejiendo sus aspiraciones.

Hasta este día se aprecia un ambiente de aparente calma. Sin embargo, no quedó ninguna duda de que al interior de oficinas, restaurantes y sobre todo, respetando la sana distancia, algunos inquietos aspirantes no dejan de voltear hacia la presidencia municipal.

Uno de los más inquietos políticos es Carlos Morales Vázquez, actual presidente municipal, quien a pesar de tener todo el peso en su contra por el mal papel que ha hecho en el cargo, ingenuamente buscará la reelección, pero con muy pocas posibilidades, principalmente porque tanto MORENA como el gobierno actual no se arriesgarán a perder la capital del estado.

Su paso por el gobierno municipal ha sido malo, gris, negativo, sin resultados y en todo caso, pésimo porque permitió que aumentara la inseguridad y la corrupción que es un lastre para el actual gobierno federal y por tanto quedaría sepultado. Aunque está dispuesto a buscará alternativas.

Francisco Rojas Toledo, figura como otro de los posibles candidatos dentro de la fórmula encabezada por MORENA.

Marcelo Toledo, actual presidente de la Junta de Coordinación Política, es otro interesado pero no levanta. Incluso en una encuesta de gobierno, salió en último lugar. Aunque es un político reconocido no hay de qué preocuparse.

En todo caso si llegará a perder esta posición, que se renovará el próximo primero de octubre, se quedaría totalmente fuera y sin nada.

Sobre ese sondeo el primer lugar lo obtuvo el diputado local, Emilio Salazar Farías, en segundo lugar, Paco Rojas, ubicado como otro de los fuertes de la entidad, pero como ya no tiene partido porque el PAN lo expulso, prácticamente está muerto o sin posibilidad alguna.

De acuerdo a esa encuesta, el tercer lugar lo obtuvo Willy Ochoa, quien se desempeñó, solo por unos días, como gobernador interino, tras la salida del entonces mandatario estatal, Manuel Velasco y a pesar de ser figura fuerte en la entidad, se sabe que en caso de perder esta candidatura, buscará la diputación federal.

En términos generales, y como en toda encuesta que en ocasiones arroja favoritos a unos y desafortunados a otros, en esta ocasión posicionó en primer lugar al legislador Emilio Salazar Farías; en segundo, Paco Rojas; tercero, Willy Ochoa; y en cuarto y último lugar quedó Marcelo Toledo.

Es claro que quien se perfila como uno de los más firmes con amplio reconocimiento popular y político en la entidad es Emilio Salazar, quien ha sido diputado federal en una ocasión por el PAN y tres veces legislador local por el Verde.

Emilio Salazar ha sido mencionado en ocasiones recientes como la mejor opción para la candidatura por MORENA hacia la presidencia municipal, cargo que también le tendría reservado su partido el Verde, lo cual no es de extrañarle a nadie, pues ha hecho buen trabajo durante su paso por el PRI, PAN, VERDE y no tendría por qué no hacerlo en MORENA.

También se ha considerado que si en un momento dado surgiera la alianza del VERDE-MORENA, esta disputa tendría que darse entre Marcelo Toledo y Salazar Farías, lo que permitiría generar un ambiente de Unidad.

Pero si Marcelo Toledo fuera solo por MORENA no contaría con el apoyo del VERDE.

Otro escenario es que si se uniera el VERDE-MORENA sin el diputado Salazar Farías, es muy probable que se iría por la oposición PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, lo cual sería un encontronazo que siempre se buscará evitarle al Gobernador en turno, con quien se sabe mantiene buena relación.

También hay que decir que si se decide que todos los partidos vayan a la elección por separado, es un hecho que ganaría MORENA, por lo cual, Salazar Farias ya tendría que optar por la alianza con la oposición. Por ello, se estima que el escenario más real sería ir por MORENA-VERDE, considerando que tiene buen apoyo de los cuatro partidos de oposición, y así lograría, sin lugar a dudas, convertirse en el candidato de Unidad.