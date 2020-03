Trabajadores de Pemex, expresan su descontento

Comparte











1 Share

Otra vez estamos aquí reunidos los trabajadores de petróleos mexicanos, otra vez estamos los sedientos de justicia laboral y otra vez manifestamos desde lo más profundo de nuestras entrañas el sentir y el ver que no se ha logrado nada con esta 4a transformación.

La idea de la de la 4ª transformación es buena pero el método que emplea es malo, ya que aún continúan los rezagos del PRI y PAN manejando a nuestra querida empresa con los niveles más altos dados por compadres en PEMEX sin saber absolutamente nada del proceso.

En este momento PEMEX sufre y continúa cayendo en picada, nosotros los trabajadores aun continuamos poniendo de nuestros bolsillos y con la falta de plazas laborales, y esto lo hacemos para que siga caminando y luchando con patadas de ahogado esta empresa, es por esto que nuevamente hacemos la petición a las autoridades y quiten las manos corruptas y nos den la oportunidad de cambiar al sindicato corrupto ya que seguimos sin lograr cambio alguno por medio de la paz y ya agotamos el dialogo con las demandas ya puestas desde hace más de un año y no sucede nada por lo que sentimos que topamos con muros bien firmes y puestos de corrupción e impunidad.

Yo no veo solo el panorama del sector sindical sino también de los compañeros de confianza que los tienen trabajando desde el 1º de enero del presente año sin contrato y a la fecha no se las ha pagado nada, amenazándolos que si no van no se les dará ningún futuro contrato por lo que es increíble que PEMEX no les pueda pagar y a los altos directivos no les importan las familias de estos trabajadores por que ellos están regordetes y chapeados.

Es por eso que otra vez pido se considere y se tomen urgentemente cartas en el asunto ya que han estado pasando incidentes y accidentes los cuales pueden llegar a ser fatales y con consecuencias a la población en general.

Raul Calderón Dominguez Morepe.