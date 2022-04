Cientos de funcionarios de la CDC, no se han aplicado vacuna alguna

30 de abril 2022.- Casi 400 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos no han recibido la vacuna COVID-19, según datos obtenidos por el medio The Epoch Times.

Un total de 382 trabajadores de los CDC no están vacunados, según declaró a The Epoch Times Roger Andoh, funcionario de la agencia, en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Otros nueve empleados sólo han recibido una dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, lo que significa que tampoco pueden considerarse totalmente vacunados según las directrices de los CDC.

En conjunto, la cifra representa el 3,2% de la plantilla de los CDC.

Andoh señaló inicialmente una declaración del gobierno que contenía datos a partir de diciembre de 2021 y se negó a responder completamente a la solicitud de FOIA de The Epoch Times, que pidió cifras más detalladas que estuvieran actualizadas al 15 de marzo.

«Por favor, tenga en cuenta que estos son los datos más recientes y más completos disponibles y algunos elementos de datos que usted solicitó no están disponibles», dijo Andoh inicialmente.

Cuando se le pidió una aclaración, otro funcionario del CDC repitió la declaración de Andoh.

Después de que The Epoch Times presentara una apelación al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia matriz de los CDC, la oficina cambió su postura sin explicar por qué.

«Tras una búsqueda adicional, le proporcionamos la siguiente información», dijo Andoh en la nueva respuesta.

«La respuesta que obtuve a su apelación del CDC me dio la impresión de que no tenían la intención de retener ninguna información en primer lugar», dijo Jonathan Nelson, un analista de la FOIA con el HHS, en un correo electrónico. «Basándome en eso, mi creencia (personal) es que esto fue sólo una omisión accidental por su parte».

Además de revelar que 391 empleados no estaban totalmente vacunados, los CDC dijeron que 12.399 estaban totalmente vacunados, lo que significa que habían recibido dos dosis de las vacunas de Moderna o Pfizer o la inyección única de Johnson & Johnson.

Además, 5.810 empleados dijeron que habían recibido una dosis de refuerzo, aunque la agencia subrayó que los empleados no tienen que decir si han recibido un refuerzo.

Los CDC también revelaron que la agencia no había concedido ninguna solicitud de exención al mandato de vacunación de los trabajadores federales del presidente Joe Biden, que está a punto de entrar en vigor el 31 de mayo tras una suspensión de meses debido a una sentencia judicial.

La oficina de medios de comunicación de los CDC no respondió cuando se le preguntó qué pasaría con los trabajadores no vacunados que no tienen una exención, y por qué no se habían concedido exenciones.

Los datos estaban actualizados al 12 de abril.

Otras tres agencias sanitarias dentro del HHS que están muy implicadas en la promoción de la vacunación contra la COVID-19 y que se negaron a proporcionar datos más allá de diciembre de 2021 todavía no han proporcionado las cifras solicitadas. Son la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y los Institutos Nacionales de Salud.

Con información de The Epoch Times