Tras filtración, Gertz se defiende; acusa extorsión en su contra

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró ser víctima de una “extorsión mediática criminal” luego de la filtración de audios que revelan la intención del fiscal en involucrarse en la sentencia de un juicio de amparo de su excuñada, involucrada en la muerte de su hermano Federico.

Mediante una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el fiscal sostuvo que la “extorción” en su contra proviene de un grupo de personas que están presionados por los delitos que cometieron como el caso de Juan Collado.

“Estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal, para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, logramos mantenerlos en la cárcel”, aseveró.

Sobre el caso de la demanda que el fiscal tiene en contra de su familia política, sostuvo que continuará en el proceso jurídico para obtener justicia por la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.

Negó utilizar el poder de la FGR para obtener un tipo de venganza en contra de la exesposa de su hermano, Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas; sin embargo, aseguró que buscará que ambas sean imputadas por el homicidio.

“Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva siete años de litigio en el fuero común, que nunca ha pasado por la FGR, que no hay una sola diligencia en un juicio local porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática”, aseveró.

En cuanto al caso de su hermano Federico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará el caso el próximo 14 de febrero.