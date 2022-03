Masacre en Puebla, 9 ejecutados en una vivienda

Nueve personas fueron asesinadas en una vivienda en Atlixco, Puebla. Además, hay otro sobreviviente que se encuentra en estado crítico, con disparos en la cabeza, una pierna y un hombro. Los cuerpos fueron hallados en una casa de la colonia Francisco I. Madero del municipio poblano.

Los hechos fueron confirmados tanto por la Fiscalía General del Estado de Puebla como por el gobernador Miguel Barbosa, quien ofreció una conferencia de prensa para dar algunos detalles sobre el caso.

“Evidentemente, por lo primeros datos que se tienen el lugar era un lugar de venta y distribución de droga, hasta ahorita con la información que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le corresponda a la autoridad investigadora decirlos pero al parecer no son de Atlixco ni son poblanos, todo puede llevar a una definición, fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas”, explicó el mandatario estatal.

Barbosa Huerta dejó en claro que su Gobierno no será rebasado por la violencia e inseguridad, por lo que se tomarán las acciones que sean necesarias en coordinación con autoridades federales.

“Vamos a dar una respuesta fuerte a esto, yo lo he dicho, que 2022 va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos va a ser la característica, nuestra obligación es cuidar a la gente. Preocupa sí, pero no nos vamos a dejar rebasar, estamos sólidos y estamos con convicciones bien definidas sobre el papel que debe jugar la autoridad”, reiteró.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades que un grupo de personas armadas ingresaron a un domicilio en la colonia Francisco I. Madero y que se escuchaban detonaciones de armas de fuego.

Fue entonces que policías y paramédicos se trasladaron a la zona; al llegar encontraron 9 personas muertas al interior del inmueble y una más lesionada de gravedad.

Entre las personas que murieron en el ataque armado, figuran 3 mujeres y 6 hombres y un hombre lesionado de gravedad que fue trasladado al hospital Río Arronte de la zona para recibir atención especializada, mientras peritos de la fiscalía realizaban el levantamiento de indicios para abrir una carpeta de investigación.