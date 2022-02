Investigan muerte de bióloga en Acuario Inbursa

Comparte











Una joven bióloga que trabajaba en el Acuario Inbursa de la Ciudad de México murió ahogada en uno de los estanques del establecimiento.

Se trata de Monserrat ´N´ de 27 años de edad, quien en un intento por sacar a un pez muerto que se encontraba en una de las principales atracciones, aparentemente tuvo un percance y falleció.

El percance ocurrió durante la mañana de ayer miércoles 16 de febrero, aproximadamente a las 11:25 dentro del establecimiento ubicado en boulevard Miguel de Cervantes Saavedra #386, Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, tras recibir la alerta por parte de los demás empleados del lugar, se envió una ambulancia para atender a la afectada.

Cuando la policía llegó, sus compañeros declararon lo que había sucedido y agregaron que normalmente este tipo de acciones no se lleva a cabo por parte de una persona sola, pues por regla del acuario deben entrar por pareja, para en caso de algún percance puedan ayudarse.

No obstante, se desconoce el motivo por el cual la joven bióloga ingresó al contenedor de agua sin compañía, pero ya no logró salir, cuando el personal se percató de la situación de inmediato iniciaron el protocolo para sacarla. Sin embargo, señalaron que cuando salió ya no respiraba.

Ante la situación, los paramédicos la trasladaron a un hospital ubicado hasta la colonia Roma, aparentemente con vida, pues las autoridades informaron que estuvo conectada a un respirador por más de media hora, pero finalmente murió.