11 días seguidos de protestas en Nueva Zelanda contra la vacunación obligatoria

La policía ha advertido que durante el fin de semana llegará un «número significativo» de nuevos reclutas a la protesta del Parlamento que ha cerrado una parte del centro de Wellington.

Y el oficial de más alto rango del país ha reiterado que la negociación y la desescalada son la única forma de resolver la protesta que se encuentra en su undécimo día en el recinto del Parlamento.

«El número de personas, estructuras y vehículos ha seguido creciendo en las en las últimas 24 horas», dijo esta tarde el comisario de policía Andrew Coster.

«La policía también prevé que un número significativo de personas se unan a la protesta

durante el fin de semana».

Coster dijo esta tarde que habían evaluado que cualquier acción de aplicación de la ley correría el riesgo de un daño más amplio que el que la protesta ya estaba creando.

For ten days in a row, New Zealanders are protesting and sleeping in front of Parliament to end vaxx mandates.

Rain or shine, they are not leaving until COVID law is over.pic.twitter.com/RvDd1kFPZ4

— Aaron Ginn (@aginnt) February 17, 2022