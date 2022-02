FGR prepara orden de captura contra Ricardo Anaya

Comparte













La Fiscalía General de la República (FGR) en los próximos días solicitará una audiencia privada para pedir una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), ya que tenía una audiencia de imputación por el caso Odebrecht en el Reclusorio Norte y no se presentó, solo fueron sus abogados.

La audiencia inició a las 10:15 de la mañana y tuvo la presencia de casi todas las partes: Defensa, Fiscalía y ofendidas UIF y Cámara de Diputados, menos la del imputado, Ricardo Anaya, que es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a una cantidad de 6.8 millones de pesos que supuestamente el panista recibió en 2014.

Al inicio de la audiencia, la Defensa solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia del imputado, sin expresar la razón de su no comparecencia, ante tal circunstancia, en el ejercicio del contradictorio, el Ministerio Público se opuso a la concesión de una prórroga adicional; expresando que su no comparecencia se trataba de una conducta reiterada, así como que, hasta el día de hoy, no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional.

Bajo ese contexto, Marco Antonio Fuerte Tapia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al considerar que no tenía base la pretensión de la defensa (plazo para la justificación de la inasistencia del imputado), no concedió dicha prórroga.

El Juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que el Ministerio Púbico respondió que no.

En ese orden, el Juez de Control puntualizó que, en el sistema de justicia penal acusatorio, la persona juzgadora acuerda conforme a la actividad de las partes y sus peticiones. En ese sentido, aclaró el Juzgador que él no podía acordar más allá de lo solicitado por las partes, por lo que queda abierta la puerta para que la FGR pida orden de arresto contra el excandidato presidencial.