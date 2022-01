Alfaro, sin síntomas, afirma que tiene Covid-19

Comparte











20 de enero 2022.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que dio positivo a Covid-19, tras enterarse de varios contagios en su círculo cercano.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal dijo que le sorprendió resultar positivo a la enfermedad, pues hasta el momento no ha tenido síntomas.

«Ayer por la tarde me comentaron de un casos de unos compañeros con los que estuve en contacto que salieron positivos, por eso me hice una prueba ayer por la tarde noche, de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a Covid-19», señaló.

Tras lo cual manifestó que se mantendrá aislado, realizará sus labores desde su casa y estará al pendiente de la situación de la entidad, dijo confiar que estará bien, se siente tranquilo porque no manifiesta ningún tipo de síntoma, ni dolor ni molestia alguna.

Agregó que su hija Natalia también dio positivo, sin síntomas y espera que así sigan en el transcurso de la cuarentena que deberá tener y “bueno aguanté casi dos años sin contagiarme, pero hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien”.