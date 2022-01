Hace fama de acosador y gana título de embajador

Comparte











Designan al historiador Pedro Salmerón para representar a México en Panamá. Y se le viene el mundo encima.

Descubren su voraz apetito sexual en el ITAM; UNAM y con mujeres de Morena

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Una nueva polémica se suma a las filas morenistas con el escándalo del historiador Pedro Salmerón, quien ha sido denunciado por jóvenes estudiantes del ITAM, UNAM y militantes de Morena, como un “salvaje acosador”., en abierto rechazo a su designación como embajador de México ante el gobierno de Panamá.

Su historia de fechorías no es nuevo, sin embargo siempre ha gozado de impunidad, porque hasta ahora los reclamos de alumnas y ex alumnas no han sido escuchadas.

El historiador quien el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo destaca como un gran conocedor de la historia de Pancho Villa, lo propuso como parte de un grupo de 15 aspirante a cargos diplomáticos. No obstante, mujeres víctimas y simpatizantes de éstas buscan que sea juzgado y no premiado.

Un comunicado signado por el movimiento feminista del ITAM, identificado como la Cuarta Ola, subraya:

Su asignación como embajador es de suma preocupación debido a que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres. Con su nombramiento se pone en riesgo de sufrir violencia a cientos de mujeres. Esta decisión es una falta de respeto para las víctimas y refuerza el sistema de impunidad en el que vivimos donde no existe ningún tipo de consecuencia para los violentadores. Si la política exterior del país es feminista no debe estar integrada por acosadores y menos encubrirlos.

NO HAY DENUNCIAS EN SU CONTRA: AMLO

No obstante el Jefe del Ejecutivo en el retorno a las “mañaneras”, justificó a Salmerón como embajador en Panamá pese a las acusaciones que alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) lo han denunciado en los últimos días por acoso sexual.

A pesar de ello, en vez de que el mandatario hiciera caso a los señalamientos, decidió meter las manos por su candidato para ser embajador de México en el país centroamericano.

Y así lo planteó: “No existe una denuncia formal, legal. Por lo que hay que esperar a que se presenten pruebas del caso. Es un hombre de primera”.

Mientras a través de redes sociales, decenas de mujeres exigieron que se reconsidere su postulación como embajador debido a que el personaje contaría con diversas acusaciones por supuesto acoso. En el llamado, las usuarias pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard y al Senado de la República que se desistan de la asignación, pues apuntaron que quienes se dediquen a la diplomacia deben tener una conducta intachable.

MUJERES ITAMITAS ALZAN LA VOZ-

Desde la cuenta de Cuarta Ola, organización totalmente estudiantil, decenas de mujeres pertenecientes a la institución visibilizan la realidad del posible funcionario.

De la misma forma, estas mujeres le recordaron al presidente y a todo México que Salmerón tuvo más denuncias en el movimiento #MeTooAcadémicosMX. Esto cuando se encontraba dentro de la UNAM, además de que también ha sido señalado por sus compañeras dentro de Morena.

LARGO CURRÍCULUM DE ACOSO

Las denuncias en su contra vienen desde 2019 cuando el historiador decidió renunciar a seguir dando clases en el ITAM en abril de ese año, asegurando que todo era falso. Contrapeso Ciudadano.

Así el «presidente más feminista» nuevamente decide no creerle a las víctimas para proteger a uno de los suyos y hasta premiarlo sacándolo del país.

Cita la Cuarta Ola que durante sus años como profesor dentro del ITAM, Pedro Salmerón aprovechó su posición para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por la que inició una investigación en su contra. Desde entonces ha tachado de falsas las denuncias de nuestras compañeras y ha negado en varias ocasiones que estas denuncias fueran la razón por la que salió de la institución.

Sin embargo, insiste, tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas por los directivos del ITAM.

Esta situación es repetitiva y sistemática, Pedro Salmerón cuenta con denuncias de acoso en la cuenta # Me Too AcadémicosMx, en la UNAM y otras ocho mujeres morenistas lo han denunciado por acoso. Ante esta situación queremos reiterar que es importante hacer visible estas violencias y que las instituciones se posicionen frente a ellas.

En este contexto, Estefanía Veloz, considerada una de las pocas voces feministas que se ha caracterizado por tener ideas muy radicales, en esta ocasión la exmilitante de Morena, hizo un llamado al canciller para detenerse un poco a revisar los señalamientos de acoso sexual en contra del historiador.

Incluso recalcó que, aunque Salmerón lo negó, sí existen múltiples denuncias en su contra que han sido expuestas públicamente.

“Canciller Marcelo Ebrard, usted despenalizó el aborto en la Ciudad de México y siempre ha sido un gran aliado al movimiento feminista. Por eso espero que reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón. Quien tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas”, comentó.

CASTIGO, NO PREMIO

Asimismo, varios usuarios en Twitter hicieron viral la etiqueta #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador mostrando su repudio por la propuesta del presidente.

Cabe recordar que la propia Estefanía denunció malos tratos y conductas inapropiadas por parte de Pedro Salmerón. Por lo que ella también es una víctima del académico.

EN MORENA EL TEMA NO ES NUEVO

El tema para Morena no es nuevo, y aunque en otra variante de esta conducta distorsionada, con anterioridad se dio a conocer que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, formó parte de la secta sexual NXIV, noticia que fue confirmada por el mismo morenista, aunque aseguró que no sabía que era una secta. No obstante, esta no es la única relación de Morena con sectas sexuales y pedófilos.-

Otro personaje, en específico, Martí Batres, senador de Morena y uno de los rostros más visibles del gobierno de la Ciudad de México, fue relacionado con el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos por explotación sexual, pornografía infantil y pedofilia.

Esto luego de que el Naason Joaquín García estuvo en Palacio de Bellas Artes para un homenaje destinado presuntamente a celebrar sus 50 años.

En esa ocasión Joaquín García contó con todo el apoyo para este evento del entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el morenista Martí Batres, quien estuvo en el concierto sinfónico acampañado por su esposa.

En dicho evento también estuvieron otros integrantes de Morena como fue el caso de Sergio Mayer, quien fungía como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

A esta lista se suma el morenista Saúl Huerta, quien fue acusado por abusar de un joven de 16 años de edad en agosto del 2021. Sin embargo, han sido varias las denuncias en su contra por este mismo delito, pero después de un intento por procesarlo todo quedó en un intento de hacer justicia, al lograr suspenderlo tras obtener la aprobación de un amparo.