Dirigencia de STPRM acéfala busca una salida política

Comparte













Alega que desde 2012 la STyPS ha ignorado la Toma de Nota y acusa que un Fideicomiso millonario en compromiso por Videgaray y Romero Deschamps la atoró

Asegura que la elección del secretario general fue con 71% de los votos de los delegados de las 36 secciones sindicales.

Dice confiar en la sensibilidad del presidente de la República para liberar este documento oficial e iniciar la transformación del STPRM

Por Guillermo Pimentel Balderas

Desde hace 9 años, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se encuentra acéfala debido a que todavía no tiene el reconocimiento oficial, de Toma de Nota, por parte de la Secretaria del Trabajo.

Jorge Hernández Lira, fue electo el 19 de octubre de 2012 como secretario general del STPRM y, ahora, esperan contar con la sensibilidad del titular del Ejecutivo para que, ahora sí, le den el preciado documento oficial que le han negado desde entonces, por una negociación de Luis Videgaray con Carlos Romero Deschamps, al tener de por medio un Fideicomiso de alrededor de 4 mil millones de pesos.

Hernández Lira, en conferencia de prensa presencial, dijo confiar en la sensibilidad del presidente de la República para tener el documento oficial que lo legitimaria en derecho, ocupar la posición que dejó Carlos Romero Deschamps por su renuncia reciente. “Estamos listos para asumir la gran responsabilidad que implica tomar las riendas del sindicato y comprometernos con el trabajo de reconstrucción, transformación, fortalecimiento y adopción de nuevas prácticas laborales”, destacó.

Luego, mostró el documento que lo acredita como secretario General del STPRM y que, entregó a la presidencia de la República (con Enrique Peña Nieto) y a las secretarías de Gobernación, de Energía y a Pemex, en ese gobierno priista, junto con el acta notariada de la elección.

Ante un nutrido grupo de representantes de las secciones sindicales de trabajadores petroleros, el líder gremial mostró su convicción y el deseo de contribuir con el robustecimiento del sindicato, la mejoría de las condiciones sociales de sus compañeros, y con el esfuerzo comprometido de todos, para lograr el resurgimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex): “empresa, a la que aman y han entregado su vida laboral activa”.

Hernández Lira recordó su lucha por ser reconocido desde hace 9 años y, dejó en claro que esperará que el presidente se dé cuenta que es la mejor opción y que sólo necesita ser ratificado. Aseguró ser apartidista. “No participaré como candidato (de algún partido a un puesto de elección popular), porque, si lo hago, perderé la parte de la lucha que venimos dando para ser reconocidos”, expresó.

Relató que los días 19 y 20 de octubre de 2012, los trabajadores petroleros realizaron una Convención Nacional Ordinaria para elegir al secretario general que regiría el destino del Sindicato entre los años 2012 y 2018, para lo cual fue electo con 71% de los votos de los delegados de las 36 secciones convocadas.

El día 6 de noviembre de 2012 –continúa-, el colegio electoral del STPRM hizo llegar a la entonces secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, todo el expediente de la elección para seguir con el procedimiento de Toma de Nota. El mismo proceso se llevo a cabo con las demás autoridades como la Secretaria de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong-, a la Secretaria de Energía –con Pedro Joaquín Coldwell-, y de manera especial a Pemex, como titular Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, agregó que, debido a los compromisos políticos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, con Romero Deschamps, entre ellos un Fideicomiso –de alrededor de 4 mil millones de pesos-, fue lo que evitó que se diera oficialmente la toma de nota para reconocerlo como legitimo secretario general del Sindicato.

“Al conocer Romero Deschamps que realizamos la Convención Nacional Ordinaria, por consejo de Luis Videgaray Caso, como secretario de Hacienda, al día siguiente convocó a una elección simulada, sin convocatoria, para continuar ostentando el cargo de manera ilegal”, denunció.

Sin embargo, Hernández Lira aseveró que existen documentos oficiales donde el gobierno mexicano, entonces encabezado por Peña Nieto, reconoce en distintas ocasiónenos su personalidad jurídica como secretario general del STPRM.

Señaló que el gremio petrolero comulga con la política de combatir la corrupción y de no mentir, no robar, no traicionar. “Nos ponemos de frente al escrutinio público porque sabemos que no tenemos cola que nos pisen. Somos trabajadores honestos, como los quiere el señor presidente, para servir a nuestro sindicato, a las familias de nuestros compañeros trabajadores, a Pemex y a México”, acotó.

Por último, destacó que los petroleros del país están listos para iniciar la transformación del STPRM y apoyar la política energética del presidente López Obrador. “Aquí, contará (el presidente) con unos trabajadores que se convertirán en soldados de su legado histórico y que defenderán con creces la transformación y el impulso que le está dando a la industria energética de nuestro país”, se comprometió.

Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com