María José Alcalá, nueva presidenta del Comité Olímpico

Comparte











59 Shares

La exclavadista, María José Alcalá, cumplió su cometido, pues abanderada por la planilla Voy por México, ganó la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Suceso que además resulta en algo histórico en el deporte mexicano, pues en 98 años del organismo, será la primera vez que una mujer éste a cargo de éste.

Así, Alcalá ocupará el cargo para el periodo 2021-2024, luego de vencer por 87 votos a 46 a Norma González, quien lideraba la planilla Transparencia y Apertura, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, que se celebró en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

“Siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia.

“Siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también entregaré a todos los miembros permanentes y a las Federaciones Nacionales el suficiente tiempo para cuando ellos me necesiten”, mencionó María José, luego de ser electa presidenta del COM.