Con austeridad no hay paraíso: Me voy

Paola Félix fue a una fiesta privada como Secretaria de Turismo y regresó sin cargo. ¡Lo bailado, bailado!

Viajó a Guatemala en jet privado donde encontraron 35 mil dólares en efectivo. Golpe a Sheinbaum y la 4T

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Paola Félix Díaz, hasta este sábado Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, funcionaria de quinta, aficionada a la buena vida y gustosa del uso de marcas caras, le tiró una pedrada a la 4T tratando de engañar al Presidente López Obrador y golpear de paso los afanes presidencialistas de la doctora Claudia Sheinbaum.

Con su conducta le descubrieron que no va acorde con “los principios de la Austeridad Republicana que son fundamentales para el gobierno capitalino” y fue separada del cargo.

Además, como un aspecto que pudiera parecer intrascendente, la ex secretaria de Turismo se ausentó del Gran Premio de México Fórmula 1 presumido por el Gobierno de Sheinbaum como la principal actividad turística del año que dejaría una derrama para la CDMX de 14,375 millones de pesos.

Prefirió en cambio viajar a un evento privado donde la fiesta arrancó sobre las 21:30 horas en un salón del elegante hotel Santo Domingo de la Antigua Guatemala

TRAYECTORIA FUGAZ

La mujer entró a las filas del gabinete de la ciudad el 19 de septiembre en suplencia de Carlos Mackinlay y estuvo al frente de la dependencia sólo 49 días.

Gris en su actuación, pero hábil para colarse en el grupo de las decisiones políticas, estuvo un largo periodo en el ostracismo cuando quedó al frente del Fondo Mixto de Promoción Turística, donde incluso se le había impedido aparecer en público, luego que su protagonismo la llevó a tratar de opacar la presencia de su jefa, Claudia Sheinbaum.

Antes de su llegada a esta dirección, estuvo en la Secretaría de Gobernación, donde le hizo pesada la vida a la ex titular Olga Sánchez Cordero, al ser frecuentes sus visitas a Palacio Nacional para llevar chismes y versiones aumentadas de lo que ocurría en esa dependencia, hasta que el propio Presidente López Obrador le pidió que sus visitas no fueran por ese motivo y terminó cambiándola.

En sus cortos periodos de mando, en Turismo y el Fondo, ocupó de manera preponderante el tema de las “calaveritas” para adjudicarse el éxito y la resonancia de esos eventos mediante múltiples promociones en medios de comunicación, ofreciendo apoyos publicitarios posteriormente que luego se negó a cumplir.

Oportunista, antes buscó otras opciones para destacar, como fue su participación en el show de “La Academia” donde quedó en ridículo al entonar una desafinada melodía.

Posteriormente se metió a la defensa de las mujeres, en contra de la trata de personas, buscando apoderarse de los millonarios fondos que otorgan organismos internacionales a este rubro, cayendo posteriormente en el Partido Ecologista donde fue diputada federal de 2015 a 2018 e incorporándose posteriormente a Morena donde concurrió como candidata a la alcaldía Cuajimalpa por la Coalición Juntos Haremos Historia, con los saldos desastrosos ya conocidos.

No es la primera ocasión que Paola Félix se ve inmiscuida en un problema por el que tenga que dar una explicación acerca de su actuar. En enero pasado la titular del Ejecutivo local Claudia Sheinbaum pidió una explicación a la ex funcionaría cuando ésta decidió casarse y su boda fue exhibida en redes sociales al realizarse en situaciones de alerta sanitaria, estando el semáforo en color rojo por la pandemia de Covid-19.

El enlace matrimonial con Jorge Rizo Oñate se llevó a cabo en una iglesia de Polanco y fue difundida por ella misma en redes sociales, siendo que como directora de Promoción Turística debía sujetarse a las normas sanitarias, por lo que la jefa de Gobierno aseguró que se revisaría el caso y de comprobarse su falta de responsabilidad sería sancionada, sin embargo el asunto pasó al olvido Incluso la mandataria capitalina aseguró que sería la Contraloría General la que investigaría el caso.

Esta vez, a través de redes sociales, dio su versión de los hechos.

«Me encuentro en Guatemala en un evento social a la que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia».

Y de inmediato se la aceptaron para dar a conocer en otro , twuit:

«Los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia».

Así concluye otro episodio de Paola Félix, quien presume lazos de descendencia sanguínea con Porfirio Díaz, al tratar de emular los casos de la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), María Idalia Salgado, y del Consejero Jurídico, Héctor Villegas, a quienes la Jefa de Gobierno aceptó sus renuncias el 12 de diciembre de 2019 al comprobar que habían realizado un viaje en el avión privado de un empresario.

BODA QUE PEDÍA SER DISCRETA, PAOLA LA VOLVIÓ VISTOSA

De los sucesos en Guatemala fue público que por la noche, a pesar de su aceptada renuncia, ésta no fue impedimento para disfrutar del baile y de la cena donde se sirvió Esfera de carpaccio con aguacate y tártara de atún; después ravioles rellenos de queso brie con sorbete de limón; un asado de tira de plato fuerte y también un robalo crujiente. De postre se ofreció macarroni de chicayola y según varios asistentes la bebida que predomino fue la champaña, de acuerdo con las notas del Diario Reforma.

Toda una exquisitez, no muy propia para la austeridad pregonada por la 4T que la renuncia de la funcionaria volvió espectacular, a pesar de los intentos de los contrayentes que pretendían una boda discreta y que Paola la volvió más vistosa.

La joven ex funcionaria, iba a una boda fastuosa a Guatemala, propia de la socialité mexicana y la que no estaba dispuesta a perder como ocurrió al convivir con 300 invitados de las mil que se esperaban a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Carla Humphrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral.

Entre los asistentes estuvieron la Ministra de la Corte Yazmin Esquive!, la panista Josefina Vázquez Mota, la Fiscal Anticorrupción María de la Luz Mijangos, su esposo Jaime Cárdenas, la propia ex titular de Turismo, la gobernadora de Campeche Layda Sansores, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. el legislador del Partido Verde Javier López Casarln y la priista Carolina Viggiano que busca la gubernatura de Hidalgo por el PRI.

En la relación obtenida por el diario La Jornada se incluyen, entre otros, a Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas; el diputado del PVEM Javier López; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena); Quirino Ordaz Coppel, del PRI y propuesto para ser embajador en España, y José Calzada Rovirosa, ex gobernador de Querétaro”.

También se mencionó a Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe y en el apartado “pendientes de confirmar asistencia” se encontraban el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, e incluso el presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla

EL DINERO SE QUEDÓ EN RESGUARDO

Un incidente que se presentó en el aeropuerto de Aurora, Guatemala le echó a perder su empleo porque al pasar la revisión de rutina se encontró en el interior del Jet un Gulfstream G 200 matrícula XA MHA con capacidad para 12 personas y que incluye servicios como bebidas y alimentos, la cantidad de 35 mil dólares en efectivo, distribuidos en siete sobres con 50 billetes de 100 dólares cada uno, para los gastos que requería el compromiso social.

Ella viajaba en compañía de su esposo, Jorge Alberto Rizo Oñate, hijo de Santiago Oñate, ex dirigente nacional del PRI y ex canciller. A bordo también iba Juan Francisco Ealy Ortiz, director de El Universal, su esposa Perla Díaz y cuatro amigos más del empresario periodístico.

Entre los pasajeros del vuelo privado estaba el productor teatral Alejandro Gou, quien de acuerdo con personal de la Secretaría de Turismo, Félix le dio un contrato por adjudicación directa por 15 millones de pesos para la realización del Desfile de Día de Muertos que se llevó a cabo el pasado 31 de octubre en las Ciudad de México.

Al descubrirse esa cantidad que se pretendía pasar sin registro, porque las autoridades migratorias de ese país sólo aceptan un máximo de 10 mil dólares, todos los integrantes que viajaban en el jet permanecieron retenidos por más de cinco horas en el aeropuerto hasta que Alejandro Santos, acreditado como funcionario de la embajada de México en Guatemala acudió en su auxilio.

Erika Telich quien dijo trabajar para Ealy Ortiz con la función de coordinar viajes y reservar hoteles, fueron dejados en libertad luego de declarar que el dinero es propiedad de su jefe y que parte de esta cifra se aplicaría para propósitos médicos, pero el efectivo quedó incautado pidiéndole a Telich que fuese a reclamarlo a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos para acreditar la licitud y solicitar la devolución del mismo.

En su exposición la asistente también presentó datos falsos al señalar que el motivo del viaje era asistir a la boda del matrimonio »Romano Salinas», cuando la boda a la que acudieron fue a la de Nieto y Humphrey, porque trataron de evitar toda relación entre ambos sucesos, ya que los apellidos Romano Salinas corresponden a familiares de la consorte.

De acuerdo con los informes de la empresa aeronáutica FlyMex, el viaje costaría 400 mil pesos en este tipo de vuelos que ofrece desde 2001 y cuyo trayecto hasta el pasado 5 de noviembre tuvo como destino Guatemala.

La aeronave reportó un vuelo de Newark, Nueva Jersey a Toluca el 5 de noviembre y dos días antes el 3 de noviembre hizo tres viajes, el primero fue de Monterrey a Cabo San Lucas, un segundo viaje de regreso y luego de Toluca a Cabo San Lucas.