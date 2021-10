NIH financió brutal experimento donde devoraron vivos a cachorros

Comparte











4 Shares

Un congresista de Tennessee es uno de los 23 legisladores federales que han firmado una carta en la que se pide al Dr. Anthony Fauci y a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) que respondan a los informes sobre las pruebas y la matanza de cachorros en nombre de la ciencia.

El asunto se centra en un informe del grupo de defensa de los animales y de vigilancia de los contribuyentes White Coat Waste Project (WCWP), que ya ha informado sobre las pruebas con cachorros, concretamente con los beagles.

El WCWP informa de que esta es la cuarta vez que descubren prácticas inhumanas en cachorros de beagle financiadas por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), una parte de los NIH que dirige el Dr. Fauci.

El informe afirma que el NIAID gastó 1,68 millones de dólares de los contribuyentes para envenenar y «descortezar» a 44 cachorros de beagle, alimentándolos a la fuerza con un medicamento experimental, cortándoles las cuerdas vocales, matándolos y diseccionándolos después.

El corte de las cuerdas vocales, conocido como «de-barking», cuenta con la oposición de The Humane Society of the United States y la American Veterinary Medical Association, un procedimiento que el WCWP califica de «doloroso y cruel». WCWP añade que sus hallazgos fueron el resultado de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), diciendo que los estudios sobre los beagles eran innecesarios ya que el medicamento que se estudiaba ya había sido ampliamente probado y confirmado en diferentes animales.

A raíz del informe, la diputada Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, escribió una carta al Dr. Fauci expresando su preocupación por el uso del dinero de los contribuyentes para estos experimentos. La carta bipartidista fue firmada por otros 23 congresistas, entre ellos el representante Steve Cohen, demócrata de Tennessee, y el representante Ted Lieu, demócrata de California.

La carta expresa una «especial preocupación» por el procedimiento de «cordectomía», afirmando que el procedimiento «parece haberse realizado para que los experimentadores no tuvieran que escuchar los gritos de dolor de los cachorros de beagle. Se trata de un mal uso de los fondos de los contribuyentes», afirma la carta.

Mace y sus colegas piden más información sobre los estudios, preguntando cuántas pruebas de drogas en perros se han realizado desde 2018, por qué se han permitido las pruebas en perros a pesar de no ser un requisito, y cuántas cordectomías se han realizado.

White Coat Waste Project pide al Congreso que desfinancie los experimentos con beagles y retire a los perros supervivientes. En total, los experimentos enumeraron 46 perros en el estudio, 44 de ellos de entre 6 y 8 meses de edad.