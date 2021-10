Médicos y científicos israelíes advierten a la FDA de su «gran preocupación» por la fiabilidad y legalidad de datos oficiales de vacuna Pfizer

Comparte













22 de octubre 2021.- Un grupo israelí independiente de médicos, abogados, científicos e investigadores denominado Frente de Ética Profesional ha asesorado hoy a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en relación con el próximo debate de la FDA sobre la administración de las vacunas COVID-19 a niños de 5 a 11 años, expresando su «grave preocupación» por la fiabilidad y legalidad de los datos oficiales de la vacuna COVID en Israel.

«Somos conscientes de que el Estado de Israel es percibido como ‘el laboratorio mundial’ en lo que respecta a la seguridad y la eficacia de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, tal y como reflejan las declaraciones realizadas por el Dr. Albert Bourla, el Dr. Anthony Fauci y otras altas personalidades de las principales autoridades sanitarias de todo el mundo», reza la carta. «Por lo tanto, entendemos que los datos y la información procedentes de Israel desempeñan un papel crucial en los procesos de toma de decisiones críticas en relación con las políticas de vacunación contra la COVID-19. Por lo tanto, consideramos que es de suma importancia transmitir un mensaje de advertencia y plantear nuestras principales preocupaciones con respecto a los posibles defectos de fiabilidad de los datos israelíes con respecto a la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, así como las numerosas e importantes violaciones legales y éticas que acompañan a los procesos de recopilación de datos.»

La carta profundiza: «Creemos que los fallos significativos que subyacen en la base de datos israelí, que han sido puestos en nuestro conocimiento por numerosos testimonios, perjudican su fiabilidad y legalidad hasta el punto de que no debería utilizarse para tomar ninguna decisión crítica con respecto a las vacunas COVID-19.»

America’s Frontline Doctors (AFLDS) habló con la Dra. Yaffa Shir Raz, profesora de Salud y Comunicación de Riesgos de las Universidades de Haifa y Reichman, una de las autoras de la carta, sobre sus resultados y conclusiones:

«Este documento esboza brevemente los principales fallos que conducen a esta desafortunada, aunque inevitable, conclusión», dice la nota. «Hacemos hincapié en que podemos ampliar y aclarar aún más, así como proporcionar referencias, en relación con cada uno de los fallos descritos a continuación:

«1. Falta de un sistema público y transparente de notificación de acontecimientos adversos: El primer requisito para la concesión de un permiso de uso de cualquier nuevo preparado medicinal es el establecimiento de sistemas de recogida de acontecimientos adversos (EA) que permitan una adecuada gestión de los riesgos y la generación de señales de alarma. Más aún cuando se trata de una campaña de vacunación masiva de un primer uso en humanos de un preparado experimental a los ciudadanos de todo un país, que sirve de modelo mundial. A pesar de los avanzados sistemas tecnológicos de los que disponen los HMO israelíes, y en contra de las normas habituales en los países occidentales, no existe en Israel un sistema de notificación de EA adecuado y transparente, como el sistema VAERS de los Estados Unidos, que sea accesible al público, y por tanto no hay un seguimiento adecuado de los EA que se producen tras la administración de la vacuna COVID-19.

«Los profesionales de la salud o los ciudadanos de Israel que deseen presentar informes de EA tras la vacunación no pueden hacerlo. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que ninguno de estos grupos de población busque también en los datos, lo que hace imposible el examen de los EA notificados por parte de otros ciudadanos, médicos e investigadores independientes. En su lugar, sólo hay un formulario de notificación de EA en línea disponible en el sitio web del Ministerio de Sanidad. Este formulario, sin embargo, no fue útil durante muchos meses, ya que no permitía incluir información de contacto personal. El campo de texto libre destinado a describir los EA comprendía un número limitado de caracteres y la lista de síntomas disponible para elegir también era limitada y sólo incluía términos de EA leves.

«Una petición al Tribunal Supremo de Justicia de Israel ha llevado al Ministerio de Sanidad (MSP) a aplicar las mencionadas mejoras necesarias en el formulario. Lamentablemente, la modificación del formulario se hizo muy tarde, cuando la mayoría de la población adulta ya había sido vacunada. Además, dado que el informe no se publica de forma transparente, el Ministerio de Sanidad es el único destinatario y, por tanto, el único propietario de los datos y la autoridad para tomar decisiones sobre su utilización y distribución.

«Además, no se realiza ningún seguimiento ni control de las poblaciones más sensibles, como las mujeres embarazadas y los ancianos. Por ejemplo, como parte del «Programa nacional de protección de la población de edad avanzada frente al COVID-19» en Israel, se activó en abril de 2020 un sistema de notificación que presentaba informes detallados casi a diario sobre las erupciones de COVID-19, sobre las hospitalizaciones y sobre la mortalidad en las residencias de ancianos. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2020, el mismo día en que comenzó la campaña de vacunación en las residencias de ancianos, la publicación de estos informes se interrumpió bruscamente, y nunca se ha reanudado desde entonces.

«2. Dificultades graves en el sistema de notificación de acontecimientos adversos de los profesionales sanitarios: Revelamos que los médicos y los equipos médicos en Israel se encuentran con grandes obstáculos cuando intentan informar al Ministerio de Salud sobre los EAs tras la vacunación con COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Contamos con testimonios de médicos que dan fe de la complejidad de rellenar los informes de EA al Ministerio de Sanidad, afirmando que la notificación es casi impracticable en las condiciones de trabajo increíblemente estresantes de los equipos médicos en Israel durante este período. Como resultado de estas tremendas dificultades, existe una inmensa infradeclaración de EA por parte de los profesionales sanitarios en Israel, y los EA sólo se notifican en casos excepcionales. Los testimonios de los médicos que hemos obtenido también muestran que los EA notificados no se publican abiertamente, ni se ponen a disposición de los propios profesionales sanitarios.

«Más inquietante aún es el hecho de que los pocos informes que el Ministerio de Sanidad israelí hace públicos sobre los EA observados tras recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BIONtech no coinciden con los testimonios de los médicos sobre los efectos adversos graves (EAE) que ellos mismos han comunicado al Ministerio de Sanidad. Así, por ejemplo, en un debate ante el Comité Consultivo de la FDA el 17 de septiembre de 2021, el jefe de los Servicios de Salud israelíes, el Dr. Alroy-Preis, afirmó que sólo se observó un caso de miocarditis después de la tercera dosis de la vacuna de los tres millones de personas que la recibieron en Israel. Esta afirmación no concuerda con los resultados de las investigaciones realizadas en todo el mundo, incluidas las de Israel, publicadas en la literatura médica, según las cuales la tasa de miocarditis observada tras recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNtech es de 1:3.000-6.000. La afirmación de la Dra. Alroy-Preis también contrasta con los informes dados por un puñado de valientes médicos israelíes sobre casos de miocarditis y otros EAS observados en la proximidad de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNtech.

«Uno de estos médicos, el Dr. Yoav Yehezkelli, que fue uno de los fundadores del Equipo de Gestión de Brotes de Israel, escribió en su página de Facebook que trató personalmente en su clínica a un chico de 17 años, que sufrió miocarditis varios días después de la tercera dosis de la vacuna, y que conoce otros dos casos entre los compañeros de clase del chico. El Dr. Yoav Yehezkelli añadió que notificó el caso de miocarditis que trató (y otros casos de EAS) al Ministerio de Sanidad a través del sistema de notificación en línea, así como mediante informes personales a funcionarios del Ministerio, pero sus informes fueron rápidamente desestimados por no tener relación con la vacuna, sin un examen exhaustivo de los casos. El Dr. Yehezkelli también mencionó que se encontró con otros pacientes en su clínica, que fueron hospitalizados después de sufrir EA en la proximidad de recibir las vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech, y el hospital supuestamente no informó de dichos EA al Ministerio de Salud. Tenemos declaraciones juradas de otros nueve médicos, que también han tratado casos de miocarditis o saben de tales casos, pero han abandonado sus intentos de informar al MdS habiendo abordado una inmensa dificultad o, alternativamente, informaron al MdS y no obtuvieron ninguna respuesta. Es estadísticamente improbable que una pequeña cohorte de médicos sea testigo de estas numerosas lesiones causadas por la vacuna COVID-19 si la afirmación del Dr. Alroy-Preis fuera exacta.

«3. Distorsión de los datos: Recientemente se han revelado dos incidentes graves en los que se distorsionaron los datos presentados por el Ministerio de Sanidad.

«El primero fue el borrado de miles de respuestas de ciudadanos a un post del MdS. En respuesta a un post del Ministerio de Sanidad que decía ‘Hablemos de los efectos adversos’, y que afirmaba que la vacuna es completamente segura y que los EAE son extremadamente raros, se publicaron decenas de miles de respuestas del público, en las que muchos informaban de los EAE, incluidos los EAE, que habían sufrido tras la vacuna. Pero en lugar de examinar las respuestas y abordarlas, se eliminó aproximadamente la mitad de ellas.

«El segundo evento ocurrió hace unas dos semanas. Basándose en los datos del tablero de mandos del Ministerio de Sanidad, un análisis realizado por los miembros del Consejo Público de Emergencia de Israel para la Crisis de Corona (PECC) demostró que la eficacia de la tercera dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNtech es muy inferior a la que se afirma en el estudio de la revista New England Journal of Medicine presentado por la Dra. Sharon Alroy-Preis al panel de la FDA el 17 de septiembre de 2021. En las 24 horas siguientes a la publicación del análisis del PECC, el historial de datos del tablero de mandos relevante fue completamente reescrito. El PECC publicó capturas de pantalla tanto de los datos originales como de los «rectificados».

«4. Violaciones legales y éticas en los procesos de recogida de datos: Los datos procedentes de Israel relativos a la seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19 de PfizerBioNtech no sólo son aparentemente poco fiables, sino que además el método de recogida es controvertido y se afirma que no es legal ni ético. Las vacunas Pfizer-BioNtech COVID-19 se administran a la población israelí sin su consentimiento informado, que es lo que exige el capítulo de BPC de la IHC-6 y que se lleva a cabo en otros países. Esto es una clara violación de las normas del Código de Nuremberg, la Carta de Derechos del Paciente y las directivas del Ministerio de Salud israelí para los ensayos clínicos en humanos. Además, los ciudadanos israelíes están sometidos a una tremenda presión para que se vacunen, casi hasta el punto de la coacción.

«En caso de que el ‘Equipo de Gestión de Brotes’ decida aplicar una tercera dosis de la vacuna a los pacientes inmunocomprometidos, no está claro a cuántos podemos vacunar, y requiere la aprobación del comité de Helsinki (comité de aprobación de ensayos médicos) y la aprobación de Pfizer. Estamos comprometidos con Pfizer, para vacunar sólo con el régimen de vacunación establecido por ellos». Esta es una declaración hecha por el Prof. Hezi Levi, ex director general del Ministerio de Salud de Israel el 5 de julio de 2021. La conclusión evidente es que la operación de la tercera dosis de vacuna es un experimento que requiere la aprobación del Comité de Helsinki encargado de aprobar los experimentos médicos en humanos en Israel. Dicha aprobación nunca ha sido emitida. Además, la operación de la 3ª dosis de vacuna se refiere únicamente a la población inmunodeprimida, por lo que es aún más antiética en individuos sanos, especialmente en individuos sanos jóvenes, que se ha demostrado que tienen un mayor riesgo de miocarditis.

«Estamos profundamente preocupados por el fracaso del Comité de Seguridad de las Vacunas (VSC) en el cumplimiento de su función designada. El VSC es el responsable en Israel de la seguridad de las vacunas y el brazo oficial designado para supervisar y recopilar datos de seguridad. No ha emitido ni un solo documento de posición en su nombre ni ha levantado una sola bandera roja para concienciar/llamar la atención sobre los casos de EAS y nunca se ha reunido en asamblea completa. Además, uno de los representantes públicos, que es pediatra (alergólogo, inmunólogo), nunca supo que había sido designado y no asistió a ninguna de las reuniones, incluso cuando se celebraron».

El Frente de Ética Profesional israelí concluye su aviso a la FDA: «De acuerdo con la percepción aceptada establecida después de la Segunda Guerra Mundial, no se debe confiar en los resultados de los experimentos obtenidos de forma ilegal e inmoral. Creemos que las mismas reglas deberían aplicarse a los hallazgos del actual experimento en Israel, ya que estos hallazgos se obtuvieron mediante importantes infracciones legales y éticas. Nuestra conclusión se ve reforzada por las importantes dudas sobre la fiabilidad de los datos comunicados por Israel, como se ha detallado anteriormente, y la consiguiente gran preocupación de que su uso pueda ser engañoso y, por tanto, perturbar los procesos de toma de decisiones relativos a las vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNtech.

«En el Libro del Levítico se dice ‘No te quedes de brazos cruzados mientras se derrama la sangre de tu prójimo’. En el espíritu de esas palabras, imploramos al comité que tenga en cuenta nuestras advertencias urgentes y adopte la máxima precaución al referirse a los datos israelíes relativos a la seguridad y eficacia de las vacunas Pfizer-BioNtech COVID-19.»

Con información de https://americasfrontlinedoctors.org/