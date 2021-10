Califican de ‘terrorismo fiscal’, proyecto de Morena de obligar a mexicanos a declarar al SAT desde los 18 años

Comparte











13 de octubre 2021.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados dijo que la obligatoriedad para que los jóvenes a partir de los 18 años se inscriban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generen ingresos o no, como lo marca la Miscelánea Fiscal 2022, es terrorismo fiscal.

Rubén Moreira, el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, dijo que, de no modificarse esta disposición, votarán en contra del dictamen.

“Es un atentado contra todos los jóvenes en este país, es generarles una carga cuando ellos no tienen ingresos. Nos parece casi inverosímil que no se está tratando el tema en la opinión pública, si no lo decimos va a pasar desapercibido y el 1 de enero todos los jóvenes que en ese momento tengan 18 años, con otra actividad que no es remunerada, van a ser captados por el SAT con esta obligación que se nos hace de burocracia excesiva”, explicó Moreira.

En conferencia de prensa, Hiram Hernández, integrante de dicha bancada dio a conocer que a los jóvenes se les pueda imponer una multa de entre tres mil 800 y 11 mil 600 pesos.

“Los expertos fiscales han señalado que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo, ya que queda abierta la posibilidad de que el SAT pueda rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales”, indicó.

Además, los contribuyentes con RFC, que hagan transferencias entre sus propias cuentas pueden ser objeto de fiscalización, y para demostrar que no se trata de un ingreso, deberán presentar la copia del recibo respectivo.

En la Miscelánea Fiscal 2022 se argumenta que esto facilitará los siguientes trámites, entre ellos la obtención de la efirma y la expedición del título o la cédula profesional, además de tratarse de un plan a futuro para evadir impuestos; quien no lo haga tendrá será multado con entre 3,800 y 11,600 pesos.