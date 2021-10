Filtran videos de científicos de Pfizer reconociendo que es mejor la inmunidad natural que su vacuna

5 de octubre 2021.- Reporteros de Veritas Project, revelaron una serie de grabaciones encubiertas con científicos de la farmacéutica Pfizer, a quienes se les observa hablando con naturalidad acerca de su opinión real sobre las vacunas y la inmunidad al Covid-19, contradiciendo seriamente la postura oficial de su empresa, así como también la emitida por diversas instituciones y funcionarios de salud.

En las imágenes encubiertas que han empezado a viralizarse en redes sociales, se puede ver a científicos de Pfizer como Nick Karl, afirmando que en realidad es más eficiente la inmunidad natural, que aquella producida por la vacuna de su empresa.

Cabe recordar, que varios estados de los EEUU, así como empresas e instituciones de varios países, están impulsando la vacunación obligatoria para algunos sectores, afirmando que la inmunidad que se produce cuando una persona ya ha superado la enfermedad, no es suficiente, lo cual estaría puesto severamente en entredicho, con estas declaraciones de altos científicos de Pfizer.

BREAKING: @Pfizer Scientists: ‘Your [COVID] Antibodies are Probably Better than the [Pfizer] Vaccination’

"We’re Like Bred And Taught to be Like “Vaccine is Safer Than Actually Getting Covid.”

“Our Organization is Run on Covid Money Now”#ExposePfizer pic.twitter.com/SAu1T0kgEx

— veritastips@protonmail.com🇺🇸 (@EricSpracklen) October 5, 2021