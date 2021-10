Nueva convocatoria de Martino; incluye a Jiménez

Comparte











Gerardo Martino dio a conocer su convocatoria para los partidos de Eliminatoria Mundialista, y en la misma aparecen Raúl Jiménez, del Wolverhampton, y Johan Vásquez, del Génova.

Aunque en el caso de Raúl, parece que aún están en el estira y afloja, pues su club busca un permiso para que éste no tenga que hacer cuarentena a su regreso, todo apunta a que hay acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Los Wolves, pues la primera aceptó que no se castigara al club, luego de que en la anterior Fecha FIFA no cedió a su atacante.

México enfrentará a Canadá y Honduras, en el Estadio Azteca, y El Salvador, los días 7, 10 y 13 de octubre, respectivamente.

La concentración de la Selección Nacional iniciará el próximo domingo 3 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y los convocados se irán incorporando conforme vayan terminando la participación con sus respectivos clubes durante la jornada del fin de semana.

El martes 12 de octubre el Tri realizará el viaje a El Salvador.