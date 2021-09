Acciones prontas e inmediatas

Comparte











Mantiene fuerza y firmeza en todos los órdenes

“Aquí todos somos parte de un equipo y todos buscamos dar ejemplo de buen gobierno”

La doctora no escribe, cuentos, ni guiones de comedias o novelas. Su visión es muy parecida a un radar y donde surge una complicación ahí está de cuerpo presente, dirigiendo las acciones y supervisando las tareas inmediatas, lo que no ocurre con otros miembros del gabinete federal, cuidando las formas y estableciendo límites para no caer en posicionamientos absurdos e incoherentes, como le sucede con frecuencia al subsecretario de Salud, López Gatell cuya presencia se ha vuelto insoportable.

Por ella no queda.

Por parte de su equipo hay un despliegue impresionante para cumplir la orden tajante de acercarse a la ciudadanía, transmitiendo la existencia de proyectos sociales en marcha, brindando asesoría legal como lo viene haciendo la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy o realizando despliegues para combatir la inseguridad como la que viene realizando Omar García Harsfuch.

Al mismo tiempo, por la parte política que impulsa su candidatura se ve notable la protección, pero nadie al interior de su equipo se confía en este factor

Y para no perder la costumbre adelantó la preliberación de las primeras 40 personas que permanecían en prisión sin sentencia, lo que le ganó una flor más de parte del presidente, reconociendo su prestancia, aunque, dijo, sonriente “me haya robado la idea”.

De igual forma, previo a su Tercer Informe entregó 48 patrullas y 26 motocicletas en el Sector Plateros, tierra de conquista de la nueva alcaldesa Lía Limón, como parte del Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes en siete de las alcaldías con mayores niveles de violencia. De paso marcó su autoridad al asegurar que a pesar de que en los próximos días entrarán en funciones nuevos alcaldes se mantendrá el Mando Único y los gabinetes de seguridad en las 16 demarcaciones políticas, destacando la labor de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina .

Como ha dicho en innumerables ocasiones, “Aquí todos somos parte de un equipo y todos buscamos dar ejemplo de buen gobierno”, haciendo énfasis en la tarea de los jefes de policía regional, especialmente donde se concentra el 41 por ciento del índice delictivo de la capital del país

Uno de los puntos que llama la atención, está el éxito del cablebus que permite que las personas que viven en zonas de pobreza extrema tengan un ahorro en dinero y tiempo en sus traslados hacia sus lugares de trabajo destacando que son las líneas más largas en el mundo instaladas y funcionando.

En otra de sus rápidas acciones, la jefa de gobierno supervisó desde el C5 la puesta en marcha del protocolo de emergencia tras el sismo ocurrido la noche anterior. Minutos después informó que no se reportaban daños graves, luego de haberlo constatado personalmente

Una demostración más de sus reflejos rápidos y buena puntería, salió en ayuda ante la emergencia registrada en Tula y Ecatepec.

A través del apoyo del agrupamiento “Cóndores”, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, se brindó apoyo para el desalojo de pacientes del hospital del IMSS inundado. Los trabajadores y la maquinaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México fueron de mucha ayuda en las zonas siniestradas, que luego el gobernador de Hidalgo Omar Fayad agradeció el respaldo de su colega capitalina, reconociendo que la solidaridad y la unidad son bienvenidas.