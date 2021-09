Pasaportes de vacunación solo sirven para presionar a no-vacunados a inocularse: Israel

14 de septiembre 2021 (huellas.mx).- A través de redes sociales se ha viralizado la filtración de una conversación privada que sostuvieron la ministra del interior de Israel, Ayelet Shaked, con el ministro de salud, Nitzan Horowitz, donde este último, reconoció que el pasaporte de vacunación anti Covid-19, carecía de justificación epidemiológica, y solo era una herramienta de coerción para presionar a quienes no se han sometido a la inoculación experimental.

«No hay justificación médica o epidemiológica para el pasaporte Covid, solo tiene la intención de presionar a los no vacunados para que se vacunen», afirmó el responsable de la salud en Israel, en un diálogo informal que sostuvieron en el marco de una reunión de funcionarios.

NEW – Israeli Ministry of Health (right) recorded saying to the Minister of Interior (left) "there is no medical or epidemiological justification for the Covid passport, it is only intended to pressure the unvaccinated to vaccinate".pic.twitter.com/c3oAOpZdEE

— Disclose.tv (@disclosetv) September 13, 2021