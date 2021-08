Quitan fuero a Mauricio Toledo acusado de enriquecimiento ilícito; el diputado ya está en Chile

Comparte













Javier Divany Bárcenas

Ciudad de México a 11 de agosto

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, quitar el fuero al diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enriquecimiento ilícito. La dependencia capitalina informó en pleno de desafuero que el legislador se encuentra en Chile.

Mientras en la Cámara de Diputados se realizaba el procedimiento de desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, a través de un comunicado señalaba ser inocente y que el juicio de procedencia que se llevó a cabo en su contra desde la San Lázaro, junto con el Fiscal Anticorrupción, Rafael Chong Flores, son señalamientos que no lo comprometen y que en su momento presentará las pruebas.

“Como lo hecho públicamente soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación.

“Mis actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna. Se equivoca una vez más la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el cumplimiento de sus instrucciones. Los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y no están sujetos a la persecución de un grupo que atiende vendettas.

“Reitero, soy inocente, el simple señalamiento no me hace responsable de nada. En su momento presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia, pese a los señalamientos del grupo político que me persigue”, concluye Mauricio Toledo en su carta.

El Fiscal Rafael Chong, dijo durante el juicio de procedencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados que desde el 26 de julio Mauricio abandono el país hacia Chile.

En la fase de alegatos el Fiscal mencionó que desde el día 22 de enero de 2021 se solicitó a este órgano legislativo su participación para que iniciara el procedimiento de declaración de procedencia en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Esto bajo la investigación por presuntas irregularidades en el cargos públicos que ostentó durante el periodo del 1o. de octubre de 2012 al 6 de marzo de 2015, como jefe delegacional en la alcaldía Coyoacán, y del 14 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, cuando incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y emolumentos.

Dijo que los aumentos cuya procedencia legítima no se puede comprobar, ya que de sus propias Declaraciones de Situación Patrimonial y de documentales proporcionadas por otras autoridades se establecen tanto el salario que recibía Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por los cargos antes mencionados como lo que recibía de manera extraordinaria en depósitos bancarios.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) exhortó al diputado Mauricio Toledo Gutiérrez a comparecer ante la autoridad, y rechazó todo acto de enriquecimiento ilícito, por lo que votó a favor del dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/01/2021, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT).

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) recordó los antecedentes del imputado en el PRD y su apoyo a Morena y el PT para ser protegido, quien tras ocupar varios cargos incrementó su patrimonio; en tal sentido, se pronunció por romper el pacto de impunidad.

Refirió que México es el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de impunidad.

En tanto, diputados del PT estuvieron en contra del desafuero del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez porque no transgredirá las leyes bajo el pretexto de la justicia, sostuvo el diputado Benjamín Robles Montoya (PT).

Refirió que el PT ha sido la vanguardia ideológica de la Cuarta Transformación y refrenda su compromiso en el combate a la corrupción y apuntó que las irregularidades en el proceso fueron graves e impactaron el fondo de la resolución.

Recordó el manejo faccioso de los tiempos y pruebas presentadas, por lo que el PT abandonó la presente sesión, y dijo que no dará gusto a la oposición de verlos confrontados con Morena.