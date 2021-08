Mauricio Toledo pide licencia para dejar cargo de diputado, señala trato imparcial

Comparte











Javier Divany Bárcenas

Ciudad de México a 11 de agosto

El diputado federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, solicitó licencia por tiempo indefinido, con fecha del 10 de agosto, parta ausentarse de las actividades legislativas y ante el proceso de desafuero al que será sometido este día.

En una carta enviada a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señala que con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y en el ejercicio de los derechos de los diputados y diputadas, del reglamento de la Cámara de Diputados, presentó licencia para separase del cargo a partir del 10 de agosto.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridad que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, señaló.

El legislador pide en su carta pide que la solicitud sea sometida a consideración al Pleno de la soberanía, para que en su caso sea aceptada. Dicha solicitud fue registrada este miércoles 11 de agosto de 2021 por la Secretaría Técnica.