AMLO sigue enojado. Por Fernando Sánchez Márquez

A una semana del histórico proceso electoral, el más numeroso, competido y el que más sorpresas arrojó en los estados y en la capital del país, el único que no deja de hacer evidente su inconformidad por los resultados obtenidos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto que ahora arremete, contra la clase media que no lo apoyó como esperaba y de los medios de comunicación a quienes no deja de acusar de hacer una campaña en su contra.

Este hombre está cada día más afectado emocionalmente, pues por un lado dedica cuanto espacio se le antoja en las mañaneras para exhibir sus datos, mismos que por más gráficas y colores que le ponen, no cambia el resultado que tanto le molesta: la pérdida de la mayoría de Las alcaldías de la CDMX y la pérdida de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo cual afecta muchos de sus maquiavélicos intereses.

Por otro lado, el presidente morenista está tan enojado que inmediatamente encendió la alarma de sus mañaneras para descalificar y burlarse de los partidos del Frente Opositor, ante los cuales presume las entidades ganadas por su partido, pero descalifica las posiciones perdidas por Morena tanto en la cámara de baja como en la CDMX, donde poco falta para echar a pelear a los pobres más pobres contra los ricos no tan ricos, quienes le dieron la espalda.

Tal vez al presidente de la República se le olvida que “Nada es para Siempre”. Como un loco enamorado se dejó llevar por la fuerza de la costumbre, creyó que con otorgar una falsa dádiva millonaria iba y a tener de su lado y para siempre a quienes ya no se dejan engañar.

Pésele a quien le pese, pero a partir del pasado 6 de junio la población mexicana empezó a cambiar. Cada vez está mas informada, ya no se deja llevar por discursos demagógicos, falsos y mentirosos que solo prometen lo que no será.

Esa población que tuvo, a fuerza de la pandemia del coronavirus, un año para analizar el futuro que le depara con el dictador, autoritario y mañoso, ya despertó, ya demostró que, sí tiene personalidad, tanto que durante las anteriores mañaneras, ha sido mencionada aunque muy vapuleada por todo el dolor que le causó a quien creía que después de las elecciones los mexicanos volverían a echarse a correr hacia el Ángel de la Independencia para festejar.

No Señor presidente, lo que viene ahora es un cambio que no le gustará. No siga mintiendo, no siga engañando a la gente porque el 2024 ya está a la vuelta de la esquina y de seguir así, esta molestia que le causo el resultado electoral, ejemplarmente organizado por parte del INE, sin que se le cayera el sistema, porque el autor de esa artimaña, Manuel Bartlett, ahora forma parte de su cercano equipo de colaboradores, se podría convertir en una agonizante pesadilla.

