Severo revés al gobierno de AMLO

La ciudadanía salió a votar como nunca y dijo no a la continuación del modelo de gobierno actual

Es verdaderamente histórico lo copioso de la elección; fue formidable el número de sufragios emitidos.

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Histórica jornada, simplemente histórica la celebración de esta jornada electoral, merced a la amplia participación ciudadana que sienta un precedente como no se veía desde hace 80 años.

La copiosa participación de la ciudadanía, dio un vuelco al estado de incertidumbre que se había alimentado de meses atrás, al conocerse de manera preliminar que Morena avanza con dificultad, el control del Congreso de la Unión, que hay un descalabro notable en el número de gubernaturas que creía ganadas y en la ciudad capital, una notable división de triunfos en cuanto alcaldías se refiere.

Las siguientes horas marcarán de una manera más clara el avance que cada partido obtuvo en esta contienda, pero de entrada, hay un avance sustancial del PRI y del PAN frente a la hegemonía que venía observando Morena, hasta antes de la jornada de este día.

Grupo Reforma úbica en un 40 por ciento el registro de Morena en las encuestas de salida para diputados federales. Del lado de sus adversarios, se contempla una aceptación del PRI, del 40 por ciento y 12 para Acción Nacional, lo que arroha una de las más grandes derrotas del actual régimen, ante la pérdida del Control del Congreso para los próximos tres años.

En cuanto a las gubernaturas el panorama se le desdibuja de manera drástica, porque de las 15 gubernaturas cantadas en un principio, luego bajaron a 12 y en el momento del conteo que se está dando en estos momentos, apenas llega a seis que incluyen Baja California a su favor, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Zacatecas y una cerrada contienda en Michoacán.

Por su parte el dirigente nacional del PAN avisora el triunfo en nueve alcaldías de la ciudad de México, de acuerdo con los primeros sondeos.

José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los hombres de mayor cercanía y confianza con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente de la Fiscalía Electoral, así lo testimonió.

“Lo que es verdaderamente histórico es lo copioso de la elección; es decir, el número formidable de sufragios y la presencia de la gente en las casillas desde temprana hora. Esto es histórico porque no había sucedido jamás y eso puede marcar a estas elecciones como un referente para el futuro”, subrayó al emitir el tercer videomensaje de la Jornada Electoral.

Ortiz Pinchetti, mencionó que el escaso número de denuncias significa un buen síntoma, “en el sentido de que la gente no hace denuncias por el gusto de hacerlas, sino que debe haber un principio de inconformidad, que es el que lleva a preparar las denuncias”.

De acuerdo con el Fiscal Electoral, las conductas que se tipificaron como delitos fueron por destrucción y documento de materiales electorales, compra de votos, suspensión de beneficios de programas sociales y recoger credenciales de elector de manera ilegal.

PVEM SE BAJA DEL BARCO MORENISTA

Como un síntoma claro de lo que viene, el senador del PVEM Manuel Velasco se manifestó a favor de que su partido valore mantener la alianza legislativa con Morena, a partir de los resultados de esta jornada electoral.

«Tendríamos que hacer una valoración, admitió Velasco, en entrevista con REFORMA.

Reiteró el mensaje en el sentido de que se debe convocar a un pacto para aminorar las tensiones y la polarización política de los últimos meses y consideró que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien debería convocar a un acuerdo que lleve a superar el clima de división en el País.

«Yo estoy convencido de que el País no puede seguir en este clima de crispación social y de división que hemos tenido en este tiempo reciente y lo que necesitamos es escuchar todas las voces, hacer un replanteamiento y construir entre todos, hay que entender que la lucha no es entre hermanos, no es entre mexicanos y no debemos de abonar a la división, sino que debemos de construir entre todos un mejor País», manifestó el legislador y ex Gobernador de Chiapas.