México en peligro

Fernando Sánchez Márquez

Búnker Comunicación.

2 de junio 2021.- Entre la incertidumbre de quién ganará; la democracia razonada o la imposición obcecada, frente a un gobernante manipulador que no cesa en su afán de controlar todas las cosas y aterrorizados por un creciente derramamiento de sangre en distintas entidades del país azotadas por el crimen organizado, inició la cuenta regresiva para que este domingo más de 80 millones de electores, elijan 15 gobernadores, 500 diputados y 16 alcaldes, pero sobre todo, un nuevo rumbo de nación.

Este miércoles concluyen las campañas del proceso electoral, incluyendo las que ilegalmente hizo todos los días el presidente de la República a través de su negocio mañanero instalado en el Salón “Tesorería” de Palacio Nacional, convertido en Búnker donde planea todas sus ocurrencias a pesar de que ese recinto no es de su propiedad pero que lo explota sin siquiera pagar predial, para cometer todo tipo de violaciones a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos de los mexicanos.

Conforme transcurran las 72 horas faltantes para llegar a las urnas, crece la incertidumbre por el futuro que le depara a México, ya que si AMLO y su 4T no dan señales de avanzar en ninguno de los rubros del quehacer nacional, también es cierto que si los resultados no le favorecen, podría movilizando a sus seguidores argumentando complot, fraude, guerra sucia; responsabilizando tanto a “neoliberales” “conservadores, intelectuales, medios nacionales e internacionales y hasta niños que murieron de cáncer por falta de medicamentos que él ordenó retirar.

Independientemente de que el jefe del ejecutivo ya no cuenta con la misma aceptación de los 30.8 millones de electores que lo hicieron presidente en 2018, sí mantiene alta preferencia comparado con los otros candidatos del frente opositor: PRI, PAN y PRD. Por eso es importante que nadie se quede sin votar, que todos los mexicanos salgan a depositar su sufragio, ya que de lo contrario esa posible apatía pondría poner en peligro el futuro de México y el de sus debilitadas instituciones.

Si ya de por sí México ha sido severamente pisoteado por parte del presidente tabasqueño, quien no solamente ha mandado al diablo las instituciones y al carajo las formalidades utilizadas por otros gobiernos del pasado, con lo cual él mismo pone en riesgo el respeto y la estabilidad de la democracia… Este 6 de junio todos los mexicanos deben hacer un acto de conciencia para definir si quieren más de lo mismo o si prefieren que acabe la imposición, la mentira y la farsa.

El próximo domingo la moneda estará en el aire, aún no hay nada para nadie, lo preocupante es que conforme avanza el tiempo los ánimos suben de temperatura. Por un lado, el lunes pasado, más de 430 intelectuales, politólogos, escritores y periodistas, entre otros, suscribieron el Manifiesto por la república, la democracia y las libertades, en donde advierten que el domingo de elecciones, México se debatirá entre la democracia y el autoritarismo. Los problemas del país son graves y se están agudizando. Señala el desplegado.

En el contenido que dibuja la fragilidad de un país prácticamente “en llamas”, urge a poner un alto a la descomposición institucional y la improvisación. De ahí que llama a ser claros, porque “Se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo”, pero aclara que no se trata de regresar a la indeseable situación previa a la presente administración en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad,

El pasado martes, el presidente AMLO reaccionó al manifiesto publicado un día antes y pidió a todos los gobernadores que respeten su Acuerdo Nacional por la Democracia.

Así, después de que Intelectuales, PAN, PRI, PRD y hasta el expresidente Felipe Calderón, se unieron para cerrar filas contra el partido MORENA, Mario Delgado, líder nacional de ese partido, calificó a los integrantes de la Alianza Va por México como un grupo de traidores a la patria, incluso la ex ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, y hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hicieron un llamado para que el 6 de junio las elecciones se lleven a cabo de forma segura tanto para la población, funcionarios de casillas y candidatos.

Fuentes mediáticas expusieron que el manifiesto de los 400 y más, cimbró hasta las más imponentes columnas de piedra volcánica que sostienes muros y pasillos de Palacio Nacional. Y cómo no, si en la parte final del documento, hacen notar que es tiempo de unir fuerzas mostrando generosidad y altura de miras. Esta elección, agrega el pronunciamiento, no es el fin del camino, pero es fundamental no solo para avanzar en el propósito común de construir una alternativa viable y atractiva frente al retroceso populista y autoritario, sino también para detener el deterioro político, económico e institucional del país.

Pese a todo lo anterior, en un recorrido por las portadas de los impresos de circulación nacional, así como por medios electrónicos y digitales, llama la atención que el partido gobernante podría mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Para que esto no suceda se requiere salir a votar.

En otros espacios se anticipa que el partido de AMLO se estaría quedando con 7 de las 15 gubernaturas en disputa y si esto se confirma como lo adelantan diversas encuestadoras de las más reconocidas, el rumbo de México cambiará estrepitosamente hacia un régimen de imposiciones legislativas y judiciales, donde se aprobarán, sin discusión, las iniciativas de Y.S. Q.

En cuanto a las 16 alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México se está apurando a que de manera discreta y a escondidas, estaría dando todas las facilidades para que no falte nada a la hora de recibir el voto de la ciudadanía, pues anticipan por lo menos 10 triunfos. Pero todo eso tampoco es de vital trascendencia, ya que lo que verdaderamente preocupa es que la cámara de diputados vuelva a quedar a disposición del presidente de la República.

Es por eso, por lo que hasta el último minuto de este miércoles se siguen haciendo llamados salir a votar, a razonar el voto y a no dejarse amenazar por nada ni por nadie porque hoy la transición democrática en México está bajo asedio y quienes la protagonizaron, humillados y ofendidos desde la Presidencia de la República cada mañana, todavía están a tiempo para defenderla.

Roger Bartra, nacido en México en 1942, etnólogo, sociólogo, antropólogo, escritor, periodista, catedrático, científico y recientemente elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua el 8 de noviembre de 2012, criticado por el mandatario ante interminables observaciones a su forma improvisada y sin planificación de su gobierno, dice que Las fuertes corrientes reaccionarias de origen priista que dominan al partido oficial están peleando por la hegemonía con vistas a la próxima sucesión presidencial.

Ellas, agrega en una entrevista concedida, son las responsables de las trampas que Morena le está poniendo al INE, las que presionan al poder judicial para doblegarlo y las que militarizan el país. Todo ello, por supuesto, con la bendición del presidente. El presidente López Obrador, que amenaza a la democracia con su autoritarismo, quiere parar en seco esa transición y se apoya, como dicen, en una ciudadanía poco educada en la política

Roger Bartra señala entre muchas otras críticas al gobierno morenista que AMLO “Es el motor de un poder autoritario que se mueve en el vacío del desorden que impera en su gobierno. Por ello afirmo que se trata de un poder impotente, de una fuerza nacionalista estéril. Espero que los resultados electorales de junio frenen esta locura”.

Hoy a escasos tres días de que se lleven a cabo las más competidas, históricas e inéditas elecciones de México, la población entera saldrá a votar a primera hora, a pesar de estar temerosa de la delincuencia que ha manchado este proceso, pues de acuerdo al INE, en el país se generan en promedio 71 homicidios dolosos al día, lo que es preocupante porque significa que hoy el crimen organizado se ha apoderado de un proceso que urge se realice en paz y con toda transparencia.