Sin pistas de los asesinos de candidata en Guanajuato, reconoce López Obrador

1 de junio 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya hay detenidos por el asesinato de quien fuera candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Barragán Santiago.

Sin entrar en detalles al respecto, el mandatario mexicano mandó un mensaje a “quienes se portan mal“, a quienes les dijo que “no piensen que van a cometer crímenes y no ocurrirá nada”.

En el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Esto lo digo no solamente para informar de cómo estamos actuando”, expresó.

“A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así”, enfatizó.

Barragán Santiago fue atacada a balazos el pasado 25 de mayo por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.