La lucha social no se acaba el 6 de junio: Adriana Raya

Hay que correr a los malos legisladores

A trabajar por aquellos que se mueren porque no tienen dinero

Enrique Sánchez Márquez

Adriana Raya Ortega, es una mujer de lucha social probada; 30 años la avalan trabajando codo a codo con las niñas, mujeres violentadas por un sistema acosador, adultos que pasan sus últimos años en permanente angustia de sobrevivencia y jóvenes que no encuentran caminos de desarrollo.

Una de sus inquietudes es buscar un espacio digno y adecuado para su educación para que ellos tengan un lugar dentro de la sociedad y no dentro de la delincuencia.

En esencia, su lucha es por la comunidad marginada, la más desprotegida donde “Muchos se mueren porque no tienen dinero”, dice con pesar.

Ella lo sabe porque lo ha vivido, junto a ellos.

Por eso, ahora en sus aspiraciones de lograr el voto como candidata local en el Distrito XI por el Partido Encuentro Solidario, PES, Adriana se convierte en la promotora y buscadora de bienestar, no como parte de un programa de campaña, sino preocupada por sus propias causas donde en ellas van las de toda la ciudadanía.

Estudiante de la carrera de Turismo y desde pequeña dedicada a dar clases de danza contemporánea y artes marciales, se presenta como una mujer amante de la vida sana y en armonía consigo misma, preocupada por su entorno social donde privan más carencias que satisfacciones.

Actualmente como directora general del Centro Conocimiento Psicosocial y presidenta de Mujeres en Alianza Reconstruyendo oportunidades, busca una oportunidad electoral, bajo la premisa de “estoy aquí porque me importas tu y me importan todos”.

Muy alejada, por cierto, del oportunismo y afanes personalistas como se observa entre muchos de los actuales legisladores.

En este punto la aspirante del PES hace una severa crítica al quehacer legislativo de algunos representantes y sostiene que a ellos hay que correrlos.

HAY QUE CORRER A MALOS LEGISLADORES

A través de un mensaje directo a vecinas y vecinos de la Ciudad de México lanza una interrogante.

“Ustedes sabían que tenemos el Congreso más caro del país. Cada diputado nos cuesta aproximadamente dos millones de pesos. “Hay diputados inútiles que nada más hacen cinco iniciativas al año, a veces menos y tienen 15 faltas, o más, y no pasa nada”.

Y lanza una pregunta. ¿Si tu y yo en un trabajo somos improductivos nos corren?, entonces ¿por qué no habríamos de correrlos”.

Y junto a este comentario va su intención de buscar los mecanismos que permita la rendición de cuentas tan necesaria en la función pública.

Deja claro en todo momento que la transparencia es su bandera en la tarea de gestión, para que todo se abra, que no se reserve absolutamente nada, que toda la información esté disponible para que los ciudadanos conozcan en que se utiliza el dinero de sus impuestos.

Durante su presentación en el debate en que sobresalió por su claridad de propósitos y el amplio conocimiento que tiene de la problemática de su distrito, Adriana Raya adelantó que sus propuestas van más allá de una fecha, el 6 de junio, y de los resultados electorales, porque, dijo:

“Voy a caminar contigo como lo he venido haciendo durante hace 30 años y por favor, no dejes que te condicionen y no dejes que te compren el voto por tu dignidad, por tus hijos, por el futuro de todos nosotros”.

Sin duda el mejor voto, será a favor de la causa colectiva a través de Adriana

RECUADRO

UNA LUCHA QUE NO ACABA

Recordó que desde hace muchos años trabaja con los niños. Me interesa mucho promover a través de la legislación y a través de las iniciativas, la participación ciudadana y el mantenimiento de la coordinación metropolitana para que tengamos una ciudad democrática con derechos plenos para ustedes, sus padres y los ciudadanos, si este 6 de junio tus padres deciden confiar en esta servidora en esta luchadora social yo voy a seguir luchando, siempre buscando el bien de su educación y el bien de su futuro.

También tiene presente que su lucha es porque haya mejores oportunidades en nuestra ciudad en cuanto a empleo, salud y también trabajo para las madres jefas de familia y también que todos esos niños que tienen que estar en sus casas mientras que sus padres van a trabajar tengan una guardería de calidad efectiva para que su educación en un futuro sea de excelencia.

RECUADRO 2

Adriana Raya resume en 20 puntos prioritarios la causa y preocupación y motivación que la ha llevado a buscar un lugar en el Congreso, bajo la premisa

PROPUESTAS NO PROMESAS

1. Hacer obligatoria la integración e inscripción de los administradores en las Unidades Habitacionales ante la Procuraduría Social;

2. Fomentar la vivienda popular para los habitantes de cada colonia que carezcan de ese beneficio y regular la construcción por parte de inmobiliarias con vivienda cara;

3. Que gobierno y diputados fomenten programas de regularización de escrituras;

4. Mayor responsabilidad a los poseedores de mascotas a través de reformas a la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México y sanciones por su maltrato;

5. Que los deudores alimentarios no puedan contraer matrimonio o renovar licencia de conducir hasta cumplir con su obligación;

6. Creación de mesas de trabajo, foros, conversatorios, consulta con expertos nacionales, extranjeros y experiencias exitosas en otros países, a fin encontrar los mecanismos adecuados y ágiles para la adopción de infantes;

7. Que el Gobierno de la Ciudad garantice como prioridad la guardería de calidad para hijos de madres y padres trabajadores de escasos recursos;

8. Protección especial inmediata a niñas y niños en situación de calle que garantice su alimentación, vestido, salud y educación hasta contar con la mayoría de edad;

9. Una Casa del Adulto Mayor por Alcaldía, con atención médica, lúdica, talleres de actividades físicas, artes y manualidades;

10. Regresar a las figuras de representación de Jefes de Manzana y Presidente de Colonia

11. Votar a las y los Concejales de las Alcaldías en forma individual y dotarlos de facultades para incidir en el presupuesto;

12. Policía única (Homologar a la Policía Preventiva con la Auxiliar y Bancaria);

13. Mejorar la atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la utilización de redes sociales enfocadas a la respuesta rápida, eficiente y efectiva a fin de prevenir todo tipo de delitos;

14. Evitar la violencia familiar a través de la atención de sus causas (confinamiento, desigualdad social y de género, falta de oportunidades laborales, entre otros);

15. Diagnóstico, hospitalización, medicamentos y tratamiento gratuito, para personas con cáncer de escasos recursos sin seguridad social;

16. Fomentar el comercio local y de pequeños negocios e impulsar el micro emprendimiento de las jefas de familia;

17. Integrar a las personas con discapacidad al sector productivo en forma obligatoria para las empresas con igualdad de oportunidades laborales y económicas;

18. Servicio gratuito en los estacionamientos de los establecimientos mercantiles;

19. Promover presupuesto para captación de agua de lluvia y la obtención de paneles solares para generar sustentabilidad que ayude a la economía popular;

20. Revisar las distintas modalidades de educación actual a fin de impulsar escolaridad mixta entre lo presencial y lo virtual, rescatando lo mejor de cada una;

Mi compromiso

● Campañas permanentes para que las leyes de la Ciudad no sean letra muerta (Ley de Medio Ambiente, Ley de Mascotas, Ley de Cultura Cívica);

● Implementar permanentemente, asambleas ciudadanas entre su servidora y mis representados a fin de ser realmente, la voz de los ciudadanos;

● Promover e impulsar cursos, talleres, simulacros, y capacitación en materia de sismos, inundaciones, y desastres naturales, así como en materia de primeros auxilios.