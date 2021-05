Nancy Núñez cierra campaña convocando a votar por los candidatos de Morena este 6 de junio

Comparte













Destaca que su propuesta inicio con seis ejes y terminó con 12, “porque al caminar vamos escuchando e incorporando las propuestas de la gente a la agenda legislativa que se impulsará en el Congreso de la Ciudad de México”

“Estamos listos para celebrar el triunfo de Morena y PT en Azcapotzalco” para seguir generando empleos, mejorando la seguridad, apoyando a la gente y para superar la crisis derivada del Covid-19, señala Vidal Llerenas

30 de mayo 2021.- Con un llamado a los habitantes de Azcapotzalco para votar en las elecciones del próximo 6 de junio por los candidatos de Morena y consolidar la transformación de México, la Ciudad de México y de la demarcación territorial, Nancy Núñez cerró su campaña proselitista para lograr la diputación al Congreso capitalino por el Distrito 3 local.

“Estamos seguros de que aquí no va a regresar la derecha, porque en las encuestas que hacemos al caminar las calles, nos damos cuenta de que sigue existiendo un gran poyo. Por eso le digo que no les vamos a fallar, no les vamos a fallar, porque ustedes e, incluso, aquellos que ya no nos acompañan, han dado la lucha por el movimiento obradorista desde hace muchos años”, aseveró.

Comentó que durante la campaña realizó 150 recorridos por pueblos, barrios y colonias de la alcaldía y se tuvieron más de 100 asambleas; “Nos hemos acercados a los distintos sectores y tuvimos encuentros con transportistas, deportistas y empresarios”, indicó Nancy Núnez, quien destacó que su propuesta inicio con seis ejes y terminó con 12, porque “al caminar vamos escuchando e incorporando las propuestas de la gente a la agenda legislativa que se impulsará en el Congreso de la Ciudad de México”.

En tal sentido, señaló que firmó el decálogo de compromiso por una agenda de género con feministas de la 4 Transformación y Morenas de Azcapotzalco; el decálogo con la diversidad sexual para respetar los derechos de la comunidad LGBTTTI; y el decálogo de protección animal, entre otros.

“Queremos ser su voto en el Congreso, una voz cerca a ustedes, como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Estamos seguros de que seguiremos consolidando nuestro movimiento en Azcapotzalco y seguir avanzando”, dijo Nancy Núnez a los Chintololos que se dieron cita en el Parque Hundido.

“Hoy estamos en busca de consolidar un proyecto de transformación y Azcapotzalco ha demostrado que tenemos una población que apoya a nuestro movimiento y que ¡ya ganamos en el 2015, ya ganamos en el 2018 y vamos a volver a ganar en el 2021!”, resaltó.

Dijo que Morena tiene muchas cosas que presumir, pues en 2 años y medio este gobierno “ha hecho mucho más de lo que hicieron los que ahora se dicen oposición y que se robaron nuestro patrimonio.

Ellos saquearon a nuestro país, ellos nos dejaron un sistema de salud destruido, un sistema educativo destruido, un país destruido y que ahora vamos a seguir rescatando porque Morena es un partido que busca cambio de nuestro país”, refrendo.

“Una servidora va a dar su mejor esfuerzo para representarlos porque ya ganamos este 6 de junio, ya ganamos y nos vamos a ver para festejar el triunfo de los 3 espacios de representación, el de la Alcaldía con el Doctor Vidal Llerenas, con la compañera Gabriela Jiménez en la diputación federal y una servidora en el Congreso local”, agregó.

“Estoy muy feliz y estoy muy contenta de que me acompañen el día de hoy, dicen que amor con amor se paga y pagaré con todo el compromiso que tengo con ustedes y la confianza que ustedes me han dado”, dijo Nancy Núñez.

En el acto, Vidal Llerenas, quien busca la reelección en la Alcaldía, dejó en claro que “estamos listos para celebrar el triunfo de Morena y PT en Azcapotzalco” para seguir generando empleos, mejorando la seguridad, apoyando a la gente y para superar la crisis derivada del Covid-19.

El diputado morenista Ricardo Fuentes señaló que la jornada del 6 de junio no es una elección común y corriente, es una especie de referéndum para que la población avale lo logrado en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

“El compromiso que tiene Nancy es darle continuidad a lo que se hizo en el Congreso, en donde existen 43 leyes pendientes para darle sustento a la Constitución de la Ciudad”, agregó.

A su vez, el encargado de la estructura de Morena en Azcapotzalco, Gerardo Trejo, dijo que la batalla “no ha terminado, seguiremos casa por casa, no hay que bajar la guardia y debemos seguir con el trabajo porque el objetivo es que siga avanzando la transformación de México, la Ciudad de México y de Azcapotzalco”, finalizó.