Igual o peor. Zona Cero

El legítimo y elegido por algunos mexicanos, que prometió en su toma de protesta gobernar para todos por igual, Andrés Manuel López Obrador, a casi dos años y medios de su mandato, sigue deshonrando su palabra al gobernar sólo para morenistas, verde ecologistas, petistas, pesistas y cuanto aliado quiera los beneficios de la Cuarta Transformación (4T), así como para los que eran pobres antes de su gobierno.

Los ricos, empresarios, los fifís, los de la mafia del poder, los corruptos, los nuevos pobres (que antes eran clase media) y todo lo que huela a pasado no ha tenido derecho a ser gobernado en este sexenio, también los que no comulguen con las ideas del presidente y toda la prensa de México chayotera, seguirán siendo tachados como el cáncer del país y no tienen derecho a los beneficios del mesías.

Eso sí, los que eran malos, corruptos, delincuentes de todo tipo y que se beneficiaron del pasado, pero se arrepintieron, fueron recibidos como grandes héroes, aliados y simpatizantes de AMLO, ni siquiera de Morena.

Este buen recibimiento tuvo su costo, gracias a las aportaciones económicas, humanas y de votos que necesitaba la 4T en 2018 y desde entonces todos ellos entraron al reino de los cielos (o sea a la 4T) porque además del perdón recibieron un hueso.

Si no, pregúntenle a Napoleón Gómez Urrutia, el famoso líder sindical de los mineros hoy senador de la república; a la ex convicta, maestra Elba Esther Gordillo, líder sindical de una parte de los maestros del SNTE y beneficiada con su libertad y el registro para formar su propio partido aliado a Morena, a costa de apoyo a la Cuarta Transformación (4T).

Otro fue la recolecta de tribus de otros partidos como PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, como ejemplo les puede contar la diputada Dolores Padierna y Rene Bejarano o también Julio Cesar y su hermano Israel Moreno, que vieron los beneficios al abandonar al Sol Azteca para tener más poder en Morena y así seguir con hueso.

Germán Martínez Cázares que después de ser de los ultraderechas del PAN, se pasó a la ultraizquierda de Morena, y sí, porque seguramente uno de sus hemisferios debe ser azul y el otro marrón, así sus pensamientos.

Él más que nadie es uno de los principales testigos de los malos manejos de la administración pública actual, tras su paso como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cual renunció al no estar conforme con las órdenes presidenciales.

Andrés no llegó con un proyecto de nación, llegó con cien ocurrencias que dice ya casi haberlas concluido. Nunca hizo un estudio del país a pesar de los 18 años de haber estado paseando por todo toda la república haciendo campaña.

Hoy las cifras, los números, las encuestas, la realidad supera las promesas y México está en una verdadera crisis, no a causa de la pandemia de la Covid-19, sino por una mala estrategia de gobierno.

Gobernar no es improvisar, y Andrés, el mandatario de algunos mexicanos, sigue improvisando a ver si es “chicle y pega”, como lo revela la prensa fifi y la prensa chayotera, que todo ven mal en su gobierno de AMLO.

La austeridad republicana no es correr a cientos de miles de empleados, tampoco espantar la inversión, mucho menos decir que generas empleos y al fin de cuentas hay más desempleados que nunca.

A menos de 20 días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, la gente está tomando en cuenta que AMLO es igual o peor que los anteriores, porque no sólo tiene al país en una situación crítica, sino que él mismo ha dividido al país en buenos que lo apoyan y los malos que son de la mafia del poder, que quieren regresar por más.

El voto de los mexicanos el próximo 6 de junio será determinante para castigar a quien no supo gobernar, o darán la oportunidad para que retome el camino y cumpla sus promesas.

Sin embargo en las calles, la vox pópuli ya no quiere saber de la 4T y mucho menos del presidente que acabó con las oportunidades de trabajo y de crecer, bajo el argumento de la austeridad republicana, si no pregúntenle a los trabajadores despedidos del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.

Hablando de Notimex

Hablando de Notimex. ¿Qué diría en estos momentos doña Rosario Ibarra de la Garza (Rosario Ibarra de Piedra), ante la decisión de su hija Rosario Ibarra Piedra, de pedir la protección de una violadora de los derechos humanos, como la directora Sanjuana Martínez Montemayor? Por lo menos creo que le diría “me das vergüenza”.

Doña Chayito Ibarra, mujer activista que lucho contra el sistema corrupto y represor ya hubiera aconsejado a su hja de no apoyar a una violadora de derechos humanos como lo es Sanjuana.

María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hija de la luchadora social y defensora de los derechos humanos, manchó el apellido de la familia, al dar protección y pedir que se le regresen sus derechos a Sanjuana Martínez para que siga operando Notimex.

El revés a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien puso quieta a la comisionada fue de la Secretaría de Gobernación quien negó que se regresara a Sanjuana a operar la agencia.

@javierdivanybz