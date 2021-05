Eric Clapton arremete contra la propaganda pro vacunación; «temí no volver a poder tocar nunca más»

Comparte











18 de mayo 2021.- Eric Clapton detalló su «desastrosa» experiencia de salud después de recibir la vacuna Covid-19 y culpó a «la propaganda» por exagerar la seguridad de la vacuna en una carta que el guitarrista compartió con un arquitecto/activista anti-confinamiento.

Clapton compartió previamente sus pensamientos sobre el confinamiento por Covid-19 cuando apareció en la canción de Van Morrison contra las políticas de encierro «Stand and Deliver» en diciembre de 2020; dos meses después, en febrero, Clapton recibió su primera de las dos vacunas de AstraZeneca, y escribió una carta a Robin Monotti, quien compartió parte de ella en su Telegram con el permiso del guitarrista. (Rolling Stone confirmó la autenticidad de la carta. Un representante de Clapton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios).

«Tomé la primer dosis de AZ y enseguida tuve reacciones graves que duraron diez días. Al final me recuperé y me dijeron que pasarían doce semanas antes de la segunda…», escribió Clapton.

«Unas seis semanas después me la ofrecieron y tomé la segunda inyección de AZ, pero con un poco más de conocimiento de los peligros. No hace falta decir que las reacciones fueron desastrosas, mis manos y pies estaban congelados, entumecidos o ardiendo, y prácticamente inservibles durante dos semanas, temí no volver a tocar nunca más, (sufro de neuropatía periférica y nunca debería haberme acercado a la aguja). Pero la propaganda decía que la vacuna era segura para todos…».

En la carta, Clapton también hablaba del descubrimiento de «héroes» como el político británico contrario el confinamiento, Desmond Swayne, así como de canales de YouTube con ideas similares.

«Sigo recorriendo el camino de la rebelión pasiva e intento seguir la línea para poder amar activamente a mi familia, pero es difícil morderme la lengua con lo que ahora sé», escribió Clapton.

«Entonces me dirigieron a Van [Morrison]; fue entonces cuando encontré mi voz, y aunque estaba cantando sus palabras, éstas resonaban en mi corazón», escribió Clapton. «Grabé ‘Stand and Deliver’ en 2020, e inmediatamente fui criticado con desprecio y desdén».

Como señaló el New York Times, los efectos secundarios a corto plazo, como «fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre», son comunes después de la segunda inyección, pero esos desaparecen principalmente después de uno o dos días. (El Dr. Paul Offit, miembro del panel asesor sobre vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), dijo que las pruebas de la vacuna eran un 95% efectivas, independientemente de si alguien experimentaba efectos secundarios o no). En el caso de la vacuna de AstraZeneca que tomó Clapton, la fatiga, los escalofríos, el dolor de cabeza y el dolor en las articulaciones son «muy comunes», según la MHRA, el organismo gubernamental del Reino Unido que supervisa la vacuna.

La vacuna de AstraZeneca fue aprobada el pasado mes de diciembre. «No se deja ninguna piedra sin remover cuando se trata de nuestras evaluaciones», dijo la Dra. June Raine, directora ejecutiva de la MHRA, en un comunicado en diciembre. «Esta aprobación significa que más personas pueden estar protegidas contra este virus y ayudará a salvar vidas. Se trata de otro hito importante en la lucha contra este virus. Seguiremos apoyando y trabajando en todo el sistema sanitario para garantizar que las vacunas contra el COVID-19 se apliquen de forma segura en todo el Reino Unido. Proteger la salud y mejorar las vidas es nuestra misión y por lo que nos esforzamos».

La MHRA señaló que en ciertos ensayos, hubo «informes muy raros de eventos asociados con la inflamación del sistema nervioso, que puede causar entumecimiento, alfileres y agujas, y / o pérdida de la sensibilidad. Sin embargo, no está confirmado si estos eventos se debieron a la vacuna».

Monotti se ha mostrado muy crítico con la respuesta de Covid-19, grabando un podcast titulado «El fascismo eterno de nuestra generación es el gran reseteo del COVID19, debemos combatirlo» y criticando al gobierno británico en las redes sociales.

El pasado diciembre, Clapton dijo en un comunicado que acompañaba a «Stand and Deliver»: «Somos muchos los que apoyamos a Van y sus esfuerzos por salvar la música en vivo; es una inspiración. Debemos levantarnos y ser contados porque necesitamos encontrar una salida a este lío. No vale la pena pensar en la alternativa. La música en vivo podría no recuperarse nunca». (En una nota similar, Clapton supuestamente prestó una furgoneta a una banda británica que sigue tocando música en directo por todo el Reino Unido como protesta contra las medidas de confinamiento).

Clapton también reveló en su carta que actúa en «Where Have All the Rebels Gone?» de Morrison, un tema de Latest Record Project Vol. 1, el nuevo álbum «oscuramente extraño y deliciosamente terrible» del cantante irlandés, como lo calificó Rolling Stone.

«No es agresiva ni provocativa, solo se pregunta ‘¿Dónde se han metido todos los rebeldes? Escondidos detrás de las pantallas de sus ordenadores. Dónde está el espíritu, dónde está el alma. Dónde han ido todos los rebeldes'», escribió Clapton.

«He sido un rebelde toda mi vida, contra la tiranía y la autoridad arrogante, que es lo que tenemos ahora», escribió Clapton. «Pero también anhelo el compañerismo, la compasión y el amor… Creo que con estas cosas podemos prevalecer».

Con información de Rolling Stone