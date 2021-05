Morena tiene 48 horas para definir candidato a la alcaldía de Acapulco

Comparte











17 de mayo 2021.- El Tribunal Electoral del Estado, revocó el acuerdo CNHJ-GRO-997/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y ordenó para que en un plazo de 48 horas emita una nueva resolución sobre al proceso de selección interna para la presidencia municipal de Acapulco.

En sesión virtual, el proyecto presentado por la ponencia de la magistrada, Alma Delia Eugenio Alcaraz, en el que se establece que la CNHJ de Morena no resolvió a profundidad las pretensiones de la aspirante a la alcaldía del puerto, Rosalinda Gutiérrez Terrones, quien presentó un Procedimiento Sancionador Electoral contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fue votado por mayoría de votos.

El partido Morena determinó que la diputada federal con licencia, Avelina López Rodríguez, sea su candidata a la alcaldía de Acapulco, para los comicios del próximo 6 de junio, decisión que fue impugnada por Gutiérrez Terrones.

La agraviada, demandó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, porque fue omisa al no pronunciarse sobre el resultado de la “supuesta encuesta” que llevó a cabo para determinar en quien sería su contendiente para Acapulco.

La denunciante, también reclama que la Comisión de Morena no le informó tampoco, si su solicitud, como aspirante fue aprobada o no, y no se le notificó de manera personal sobre los resultados de la encuesta interna, pese a que solicitó ante los órganos correspondientes una explicación.

Gutiérrez Terrones informó que se enteró de la designación de López Rodríguez a través de los medios de comunicación el pasado 28 de marzo, y pese a la impugnación del resultado ante los órganos internos de Morena, éstos decidieron que su inconformidad es improcedente.