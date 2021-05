Joven denuncia nuevo caso de abuso policial en la CdMx

Comparte











17 de mayo 2021.- Debido a un accidente automovilístico, una jovencita de nombre Cecilia Miranda denunció un acto de abuso policial que sufrió por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes la forcejearon y robaron sus pertenencias.

Según lo detallado por la chica en una videodenuncia difundida en su cuenta de Instagram, el choque en el que se vio involucrada ocurrió en av. Patriotismo la noche del pasado 15 de mayo, donde se estampó contra una jardinera.

Cecilia indicó que la camioneta donde viajaba presentó fallas en la transmisión, por lo que no pudo direccionar su volante y terminó estampándose contra una jardinera de la ciclovía.

Afortunadamente, describe, Ceci no presentó lesiones por el incidente. No obstante cuando descendió de su auto, cuatro policías se le acercaron y comenzó la agresión.

«CUATRO POLICÍAS DE LA CDMX SE ACERCARON RÁPIDAMENTE. UN HOMBRE Y UNA MUJER SE ABALANZARON HACIA MÍ AFIRMANDO QUE ESTABA DROGADA, QUE ESTABA BORRACHA. ME EMPEZARON A GRITAR QUE NO PODÍA HABLAR, ME ESPOSARON Y ME EMPEZARON A ARRASTRAR APROXIMADAMENTE 50-100 METROS ENTRE LA CAMIONETA Y LA PATRULLA», DESCRIBE LA JOVEN EN SU VIDEO DE INSTAGRAM.

Por tal acción la jovencita comenzó a gritar desesperadamente con la intención de que alguien la ayudara, mientras ello ocurría los efectivos la tiraron al suelo y le exigieron que se callara.

«YO ESTABA PEGADA JUNTO A LA PATRULLA Y SENTÍA QUE SI ME SUBÍA NADIE IBA A PODER AYUDARME, ASÍ QUE EMPECÉ A GRITAR DESESPERADAMENTE QUE LLAMARAN A MI MAMÁ»

Los policías, por su parte, se abalanzaron contra Cecilia y la sometieron en el suelo; la joven se «defendió» gritando el número de celular de su madre, para que algún transeúnte le marcara.

«TENÍA LOS PIES DE UNO EN MIS COSTILLAS, MI CABEZA YA ESTABA CASI SOBRE LA OTRA JARDINERA DE LA CICLOVÍA», RELATA LA JOVEN.

Minutos después, algunas personas intervinieron y apoyaron a Cecilia a quitarse a los elementos de la SSC de encima, tras ser atendida por los vecinos la chica llamó a su hermana para que fuera por ella, ya que los policías la estaban violentando.

Mientras la joven esperaba a su hermana, varias patrullas más llegaron al sitio, sin embargo la primera unidad policial que la abordó escapó de la zona.

Cecilia describe que mientras era agredida, otros dos elementos de la SSC se metieron a su camioneta para robar su celular y cartera donde tenía todas sus identificaciones.

«AFORTUNADAMENTE HAY REGISTRO EN LAS CÁMARAS DE LA CIUDAD, QUE YA FUE PUBLICADO COMO UN ACCIDENTE VIAL, ENTONCES PUES AHORA TOCA HACER UNA DENUNCIA»

Cecilia aseguró que las autoridades mostraron más interés en levantar la declaración para reparar los daños al inmueble, que para esclarecer la violencia policial a la que fue sometida.

«TENGO QUE LEVANTAR LA DECLARACIÓN PARA LOS DAÑOS AL INMUEBLE Y ASUMIR LA RESPONSABILIDAD, SIN EMBARGO LA VIOLENCIA POR PARTE DE LOS POLICÍAS DEBE SER DESPUÉS», PUNTUALIZÓ CON LA VOZ ENTRECORTADA.

ebd