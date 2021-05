Israel, los nazis de nuestra era

Comparte











15 de mayo 2021 (huellas.mx).- Aunque en muchos medios se maneja la grave situación que está aconteciendo en Palestina e Israel, como un conflicto bélico bilateral, son pocos los espacios donde se refiere la naturaleza del conflicto, que es en realidad una masacre, en medio de impunes crímenes de guerra, perpretada por el régimen sionista, cuya conducta criminal, es lo más parecido que ha tenido la humanidad al gobierno de Adolfo Hitler y el sistema nazi.

Since 10 May, 40 Palestinian children have been killed in Gaza, and two in Israel. Many more displaced and injured.

Prior to this escalation, 1 in 3 children in Gaza needed psychosocial support. That number has now undoubtedly risen. Children must be protected.#AChildisAChild pic.twitter.com/dwdL1gncix — UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) May 15, 2021

El conflicto no es nuevo, desde su imposición, el régimen sionista ha cometido decenas de brutales masacres en contra del pueblo palestino; cientos de miles de palestinos han sido desplazados, y a pesar de los constantes exhortos desde la ONU, donde de forma abrumadora la gran mayoría de países se han pronunciado por contener el avance de la colonización israelí; el régimen sionista ha continuado despojando y apropiándose de forma ilegal y en medio de baños de sangre, del territorio Palestino.

No solo le han cortado su derecho al territorio marítimo, también los han confinado a ínfimos espacios, hacinados sin acceso a recursos, y en medio de constantes agresiones, tanto de parte del ejército, como también por parte de hordas de colonos judíos, quienes cometen constantes ataques y violaciones a los DDHH.

El pretexto de Israel para seguir bombardeando civiles, es que el grupo revolucionario Hamas, se esconde entre ellos, y desde ahí ataca a la población; aunque hace falta ser muy ignorante para no ver que el hacinamiento es tal, que no hay más lugar donde esconderse u operar, ya que son tan reducidos los espacios que quedan disponibles como parte del territorio palestino, que inevitablemente cualquier tipo de accionar, quedará cerca de poblaciones civiles.

Cabe señalar además, que la defensa de Hamas, también está sustentada en el derecho internacional, concretamente en la Resolución 3070 de la Asamblea General de la ONU, la cual reconoce el derecho a la defensa armada, ante intentos ilegales de colonización, como los que están siendo perpetrados por el régimen sionista.

Si hay alguien que se ha convertido en un criminal de guerra, que debería terminar tarde o temprano en un tribunal internacional condenados por los innumerables actos atroces contra la humanidad, es el gobierno y el ejército de Israel, que no solo sigue cometiendo desde hace días ataques contra civiles que han provocado la muerte de cientos de inocentes, incluidos decenas de niños, sino que además está usando armas prohibidas por los convenios internacionales, como los bombardeos con fósforo blanco, las cuales provocarán además gravísimas secuelas en la salud de una población de por sí azotada por la infamia y el aislamiento.

Israeli forces are using phosphorus shells against those who live in Gaza !! Internationally prohibited weapons are being used right now!! #GazaUnderAttack#GazaUnderAttack #IsraelTerrorist #IsraelCrimes pic.twitter.com/nL7lwHxBmI — Fatoom ‏. 𓂆 (@fatima_khalawi) May 13, 2021

“We don’t know when we will die or when we will survive.” Listen to the voice of this 10-year-old Palestinian girl in Gaza, describing what it’s like to live under Israel’s murderous bombing raids that are wiping out entire families. pic.twitter.com/qtnjrU3h4H — IMEU (@theIMEU) May 15, 2021

Esta conducta criminal fomentada por el régimen na-sionista, es replicada de igual forma por amplios segmentos de su población; en días recientes se han visto los más vergonzosos pogromos que haya visto la humanidad en años recientes; hordas de colonos judíos, recorriendo las calles y cometiendo todo tipo de agresiones contra palestinos, por el simple hecho de no ser israelíes; no solo han destrozado negocios y viviendas, sino que han llegado incluso al linchamiento de inocentes, emulando lo que alguna vez los nazis cometieron contra ellos.

Israeli mob and police try to break into a Palestinian family’s home in Haifa. This is the terror Palestinians are facing right now under the Israeli state. pic.twitter.com/tC4TX2MrPM — IMEU (@theIMEU) May 12, 2021

לינץ' בשידור חי בבת ים: צעירים יהודים תקפו באלימות קשה רוכב אופנוע, השוטרים לא היו בזירה | תיעוד@daniel_elazar #חדשותהערב pic.twitter.com/hBN0e8UrCW — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021

Right-wing nationalists in Israel have been organizing on social media to band together in mobs and hunt down Palestinians. pic.twitter.com/qloo9NZTef — AJ+ (@ajplus) May 15, 2021

WATCH: Israeli Jewish mobs stone cars with Palestinian drivers as the Israeli police look on in Ramle. pic.twitter.com/Czhc0TcEOg — IMEU (@theIMEU) May 15, 2021

Palestinians in Sheikh Jarrah were singing, painting murals, and flying balloons when Israeli forces attacked. Apparently Palestinian joy is a crime. Via tarekbakri on Instagram pic.twitter.com/vMr9LCkyKs — IMEU (@theIMEU) May 15, 2021

Watch | Three Palestinian children sustained burns last night when a group of Israeli settler fanatics threw molotov cocktails inside a Palestinian-owned house in the city of Jaffa, 1948-occupied Palestine.#WakeUpMuslimsWakeUP pic.twitter.com/LvEJotSlb5 — Syeda Leila Naqvi 🇵🇰 (@SyedaLeila) May 15, 2021

El Síndrome de Estocolmo parece estar muy presente en la comunidad judía sionista, pues de forma cotidiana, repiten las mismas vejaciones de la que alguna vez sus ancestros fueron objeto, reviviendo así los peores sentimientos y conductas de la humanidad.

Hasta esta hora, los ataques contra la población civil en Palestina continúan, principalmente en la franja de Gaza, donde los hospìtales se han quedado sin insumos y capacidad para seguir atendiendo a los heridos, en lo que se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria, que merece atención inmediata de la comunidad internacional, principalmente no occidental, ya que ha quedado patente el respaldo que tiene el régimen sionista, de parte de aliados deleznables como los gobiernos de Biden, Trudeau y unos pocos más.

BREAKING: Israeli warplanes are pounding Gaza at this moment. These air strikes have now killed 145 Palestinians, including 41 children and 23 women. pic.twitter.com/4jNSesGBxC — CJ Werleman (@cjwerleman) May 15, 2021

People are screaming under the rubbles! #Gaza pic.twitter.com/FtklGWIMj3 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 15, 2021

El sionismo tiene tan arraigada su naturaleza criminal, que incluso han estado atacando edificios utilizados por los medios internacionales, quienes intentan dar a conocer al mundo, un poco de la terrorífica realidad que está azotando al pueblo palestino; van al menos dos edificios ocupados por agencias y periodistas, que han sido destruidos en días recientes.

The moment Israel bombed Al-Jalaa tower in Gaza housing international media outlets including Al Jazeera and AP. Reports and media personnel were not even allowed time to grab their equipment before evacuating the building #GazaUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/jR2oMDyr68 — Marwa Fatafta #SaveSheikhJarrah (@marwasf) May 15, 2021

Al igual que como sucedió con el Apartheid sudafricano, el repudio internacional debe ser la regla, y la denuncia de estos actos atroces, deberá convertirse en la punta de lanza, para terminar de condenar al régimen sionista, hasta llevar a los responsables a los tribunales internacionales, y devolver al pueblo palestino, la dignidad y los territorios robados de forma cobarde y atroz.

#BDS



David Galeano. Huellas.mx