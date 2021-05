Abasto de agua en el Cutzamala, podría colapsar en 2022

Comparte











1 Share

30 de abril 2021.- El Sistema Cutzamala podría colapsar en un año debido a la escasa cantidad de agua que actualmente alberga en sus presas, la cual no alcanza para abastecer al Valle de México más de 12 meses, indicó el profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz.

Advirtió que se necesita urgentemente restaurar las montañas y los bosques, para recargar los acuíferos y tecnificar la producción agrícola.

«EL QUE TENGAMOS APENAS UNA RESERVA DEL 40 POR CIENTO, QUIERE DECIR QUE NOS PUEDE ALCANZAR PARA UN AÑO, CUANDO MUCHO», EXPUSO EN UNA RUEDA DE PRENSA.

Por ello puntualizó que más que esperar las lluvias, debemos de reparar los ecosistemas. Asimismo calculó que de no hacerlo, en un plazo no mayor a 18 meses el sistema se desplomaría de manera fatal, puesto que ya no podrá enviar agua.

«EL SISTEMA CUTZAMALA PUEDE COLAPSAR EN AÑO Y MEDIO, MÁS O MENOS, POR LA SOBRESATURACIÓN DE SEDIMENTOS DEL APORTE DE LOS CUERPOS DE AGUA, ES DECIR, O TRABAJAMOS YA EN SERIO PARA HACER LAS COSAS BIEN O LO VAMOS A LAMENTAR», MANIFESTÓ.

Después de 39 años de operación el Sistema Cutzamala enviaría muy poca agua a las 11 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México, que actualmente abastece y en donde habitan seis millones de personas.

«TRABAJARÍA CON NIVELES MUY MARGINALES, TENDRÍA QUE OPERAR UN SISTEMA DE TANDAS DE AGUA, HABRÍA UNA RESTRICCIÓN MUY FUERTE ASOCIADA A LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA, Y MUCHA DE LA MAQUINARÍA NO VA PODER TRABAJAR SI NO TIENE EL VOLUMEN PARA EL CUAL FUE DISEÑADA», DETALLÓ.