Otorgan decenas de suspensiones contra padrón de datos biométricos

23 de abril 2021.- El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió 24 nuevas suspensiones provisionales contra el padrón de celulares cuya creación fue aprobada por el Senado de la República.

Las nuevas suspensiones fueron otorgadas a ciudadanos y asociaciones civiles para evitar que deban registrar su línea en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

En su resolución, el juez Gómez Fierro argumentó que el hecho de que los usuarios a registrar su línea de telefonía móvil en el padrón de celulares y entregar datos personales e inclusive datos biométricos constituye una norma susceptible de suspenderse, por obligarlos a actuar en determinado sentido.

La entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, dijo.

Con las 24 suspensiones suman 30 los recursos de carácter provisional concedidos por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro contra el padrón de celulares.