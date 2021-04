Diputado de Morena acusado de drogar y abusar de un niño; AMLO afirma que habrá justicia

Comparte











23 de abril 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el supuesto abuso sexual contra un menor en Puebla por parte del diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el mandatario dijo como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso contra la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidio de quien sea.

De acuerdo con el joven de 15 años que habría sido abusado por Saúl Huerta Corona, éste le ofreció un refresco luego de lo cual se empezó a sentir mal, tras esto se metierona un hotel de la colonia Juárez, Ciudad de México, en donde el legislador le habría bajado los pantalones y tocado su pene, pero el muchacho habría logrado escapar.

“Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene” este es un fragmento de lo que nos narró el menor que acusó de abuso sexual al diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf. El audio completo lo presentaremos mañana a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/PaQJrLe2Su — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

El diputado fue detenido pero luego puesto en libertad alegando fuero. La madre del menor habría dado a conocer un audio en donde el legislador pide que no lo destruya.

«Desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito», sostuvo el presidente en la conferencia de prensa de esta mañana.