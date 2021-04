Senado extiende el poder de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN

Comparte











1 Share

15 de abril 2021.- El pleno del Senado de la República aprobó reformas para aumentar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar para que termine su periodo en 2024 y no en 2022 como marca la ley.

Sin embargo, la reforma generó críticas por parte de la oposición que lo calificó como «un golpe de Estado al Poder Judicial».

El ex ministro José Ramón Cossío, explicó que el Articulo 97 constitucional establece que:

«CADA CUATRO AÑOS, EL PLENO ELEGIRÁ DE ENTRE SUS MIEMBROS AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL CUAL NO PODRÁ SER REELECTO PARA EL PERÍODO INMEDIATO POSTERIOR».

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu dijo que no se puede ampliar el periodo de desempeño que ya establecido en la Constitución, «mi grupo no conoció la propuesta, no apoya la adhesión y por eso, porque queríamos saber en qué consistía».

Damián Zepeda, senador del PAN, adelantó que impugnarán ante las instancias correspondientes.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que no permitirá descalificativos:

«Y ME PARECE INDIGNANTE QUE CON UN LENGUAJE VULGAR SE NOS INSULTE A LOS SENADORES DE LA MAYORÍA, LOS LLAMO A LA CORDURA, A LA CALMA, A LA PRUDENCIA, NO TODO ES TIEMPO ELECTORERO, NO TODO ES TIEMPO DE CAMPAÑA POLÍTICA».

El Pleno de la Cámara alta aprobó este jueves, en lo general y lo particular, la reforma al Poder Judicial que da paso a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación modificando cuatro leyes y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La reforma fue aprobada en lo particular con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones.

Con esta reforma se robustecen las facultades de la SCJN y extienden el periodo del ministro presidente al frente del Máximo Tribunal hasta 2024.