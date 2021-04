INE da palo a Salgado Macedonio

Comparte













El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y le abrió el camino a Luis Walton como su posible sustituto.

Por seis votos a favor y cinco en contra, se avaló que junto a Salgado Macedonio, los aspirantes Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román también perdieron su registro como precandidatos por no entregar sus informes de gastos de precampañas.

Siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la mayoría de consejeros se pronunció por aplicarles la sanción máxima, debido a que fueron precandidatos, ejercieron recursos de precampaña e intentaron burlar a la ley, debido a que presentaron -fuera de tiempo- su informe en ceros.

En el caso de Salgado Macedonio, perdió su registro por no recortar gastos por 19 mil 972 pesos de publicidad en Facebook. Al respecto, los consejeros que votaron a favor coincidieron que no se está juzgando el monto, sino, la falta de no entregar los informes.

Sin embargo, en el caso del aspirante Luis Walton Aburto, el INE cambió su criterio, y en lugar de confirmar su pérdida de registro, le impuso una multa de 217 mil pesos.

La razón es que porque Walton a diferencia de los otros aspirantes, intentó rendir cuentas de sus gastos y presentó, de forma extemporánea, un reporte de gastos por más de 500 mil pesos.

Con lo anterior Luis Walton se convierte en el aspirante que puede substituir, de inmediato, a Félix Salgado en la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que se trata de un caso jurídico y no político, por lo que rechazó las amenazas y amedrantamientos, directas e ilegales, contra los consejeros electorales.

Reiteró que el árbitro está por encima de los contendientes y denunció que “se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este Instituto no hay condiciones democráticas”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que los consejeros no están “para complacer al poder, sino, para hacer valer la Constitución y la ley. A pesar del intento de chantaje, el arbitro sereno marca faltas”.

Murayama recordó que por Morena compiten 15 candidatos a gobernadores, de los cuales, 13 cumplieron con sus informes de gastos de precampaña y siguen sin problemas en su proselitismo.

En contraparte, José Roberto Ruiz al argumentar su voto en contra del retiro de candidaturas, señaló que el Instituto fijó sanciones desproporcionadas, debido a que el tope de precampañas es de 5 millones de pesos y se les retiró la candidatura por omitir gastos por más de 19 mil pesos.

Respecto a los efectos de los acuerdos, el INE dio 48 horas a Morena para nombrar a sus candidatos substitutos en Guerrero y Michoacán. Por su parte, Salgado Macedonio y Raúl Morón tienen derecho a impugnar ante el Tribunal Electoral.